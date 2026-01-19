Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 19/1/2026 - XSPY 19/1

XSPY 19/1. Kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 19/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSPY 19/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSPY 19/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 19/1/2026 - Xổ số Phú Yên thứ Hai ngày 19/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSPY

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Phú Yên gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Huế, Phú Yên quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Gia Lai quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Phú Yên hôm nay 19/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.