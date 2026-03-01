Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/3/2026 - XSDT 2/3

XSDT 2/3. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 2/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/3/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 2/3/2026

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Vé trúng giải này khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 sẽ do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 sẽ do đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 sẽ do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 sẽ do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ 7 sẽ do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 2/3/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.