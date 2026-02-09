Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 9/2/2026 - XSDT 9/2

XSDT 9/2. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 9/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 9/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số đầu tiên (số hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
- XSMN thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm 3 đài là Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm 4 đài là Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.
