Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 23/2/2026 - XSDT 23/2

XSDT 23/2. Kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 23/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDT 23/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDT 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 23/2/2026 - Xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 23/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Đồng Tháp các ngày mở thưởng trước

- XSDT 16/2, kết quả xổ số Đồng Tháp thứ Hai ngày 16/2/2026

XSDT 16/2, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 16/2/2026.

- XSDT 9/2/2026

XSDT 9/2, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 9/2/2026.

- XSDT 2/2/2026

XSDT 2/2, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 2/2/2026.

- XSDT 26/1/2026

XSDT 26/1, kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 26/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSDT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Tháp gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho những vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng giải khi trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay 23/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.