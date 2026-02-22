Mẫu xe bán tải xuất khẩu số 1 Trung Quốc ra mắt phiên bản cho thị trường châu Âu

(VTC News) -

Thương hiệu ô tô Trung Quốc JAC vừa giới thiệu phiên bản cải tiến của mẫu xe bán tải T9, còn được biết đến với tên gọi Hunter tại thị trường nội địa.

Đây là dòng xe giữ vị trí dẫn đầu về sản lượng xuất khẩu trong phân khúc xe bán tải của Trung Quốc năm qua.

Khối động cơ dầu tăng áp 2.0L kết hợp hộp số tự động 8 cấp ZF là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản xuất khẩu của JAC T9. (Ảnh: JAC)

Ở lần nâng cấp này, JAC tập trung thay đổi diện mạo bên ngoài để phù hợp hơn với thị hiếu của khách hàng tại các thị trường khó tính như Úc, Nam Phi và châu Âu.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt được thiết kế lại theo phong cách hiện đại, đi kèm cụm đèn chiếu sáng dạng dải mảnh tương tự các dòng xe du lịch mới.

Diện mạo mới của JAC T9 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn đen và cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế tách biệt. (Ảnh: JAC)

Thân xe duy trì những đường nét cơ bắp đặc trưng của dòng xe bán tải đa dụng, kết hợp với các chi tiết ốp nhựa đen tăng vẻ hầm hố.

JAC T9 được phát triển trên hệ thống khung gầm rời (body-on-frame) chắc chắn, đảm bảo khả năng vận chuyển hàng hóa và vận hành trên các địa hình phức tạp.

JAC T9 sở hữu hệ thống dẫn động bốn bánh và khoảng sáng gầm xe 210 mm. (Ảnh: JAC)

Về khả năng vận hành, phiên bản xuất khẩu chủ yếu sử dụng động cơ dầu (diesel) tăng áp dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 410 Nm.

Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp đến từ nhà sản xuất ZF danh tiếng và hệ thống dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Phần đuôi xe duy trì thiết kế thực dụng với cụm đèn hậu LED dạng cột, kết hợp thanh thể thao trên thùng hàng giúp tăng tính đa dụng. (Ảnh: JAC)

Bên cạnh đó, JAC công bố kế hoạch sớm đưa ra thị trường phiên bản chạy bằng năng lượng điện và phiên bản động cơ lai (hybrid) để đáp ứng xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

Khoang lái của JAC T9 gây bất ngờ với thiết kế sang trọng, khác biệt hoàn toàn với vẻ thực dụng thường thấy trên các dòng xe bán tải truyền thống.

Không gian nội thất của JAC T9 hướng tới sự sang trọng với màn hình giải trí cảm ứng 10,4 inch đặt dọc. (Ảnh: JAC)

Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cảm ứng đặt dọc kích thước lớn, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh và tích hợp hệ thống camera quan sát toàn cảnh.

Sự đầu tư về mặt trang bị cho thấy tham vọng của hãng xe Trung Quốc trong việc phá vỡ định kiến về chất lượng và công nghệ của các sản phẩm xe thương mại từ quốc gia này.