Tin xe tuần qua: Hyundai Tucson XRT Pro lộ diện, Rolls-Royce độc bản gây sốt

(VTC News) -

Video tổng hợp tin xe đáng chú ý tuần qua

Tuần qua, thị trường ô tô thế giới ghi nhận nhiều thông tin đáng chú ý, trải dài từ xe phổ thông đến siêu sang.

Skoda giới thiệu Kodiaq bản kỷ niệm 10 năm với hệ mild-hybrid và loạt nâng cấp trang bị, trong khi Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện bản XRT Pro thiên về off-road, hứa hẹn thay đổi lớn về thiết kế và công nghệ.

Skoda Kodiaq bản kỷ niệm 10 năm.

Ở phân khúc xe đô thị, Honda N-Van bản nâng cấp bổ sung tiện nghi và tính năng an toàn nhưng vẫn giữ cấu hình kei car nhỏ gọn.

Trong khi đó, Bentley gây chú ý với Bentayga Something Blue hướng tới khách hàng nữ, nhấn mạnh yếu tố cá nhân hóa.

Tâm điểm tuần thuộc về Rolls-Royce Phantom Arabesque — mẫu xe độc bản với nắp ca-pô khắc laser lần đầu xuất hiện, thể hiện đỉnh cao chế tác bespoke của thương hiệu siêu sang.