Tin xe tuần qua: Highlander thuần điện, Vespa 946 giá gần 500 triệu

(VTC News) -

Video tổng hợp tin xe đáng chú ý tuần qua.

Tuần qua, thị trường xe ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý ở cả xu hướng điện hóa lẫn sản phẩm mới.

Nổi bật nhất là Toyota Highlander thế hệ 2027 chính thức chuyển sang SUV thuần điện 3 hàng ghế, đánh dấu bước ngoặt lớn khi khai tử hoàn toàn bản xăng và hybrid.

Vespa gây chú ý với phiên bản giới hạn 946 Horse sản xuất 888 chiếc toàn cầu, dự kiến giá tại Việt Nam tiệm cận 500 triệu đồng, hướng tới giới sưu tầm.

Toyota Highlander 2027 chuyển sang phiên bản thuần điện.

Bên cạnh đó, Skoda cũng lộ diện mẫu SUV điện đô thị Epiq với tầm hoạt động tối đa khoảng 430 km, định vị là xe điện phổ thông giá dễ tiếp cận.

Tại thị trường trong nước, Omoda & Jaecoo công bố doanh số hơn 3.000 xe trong năm đầu tiên và đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh, đồng thời chuẩn bị vận hành nhà máy tại Hưng Yên.

Trong khi đó, Hyundai Elantra thế hệ mới gây chú ý khi thay đổi triệt để ngôn ngữ thiết kế, chuyển từ phong cách góc cạnh sang trung tính hơn nhằm mở rộng tệp khách hàng.