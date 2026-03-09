Infographic: Điểm nóng chiến sự khắp Trung Đông trong 10 ngày Mỹ - Israel tấn công Iran

(VTC News) -

Chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau khi Mỹ và Israel mở cuộc tấn công vào Iran ngày 28/2, kéo theo các đòn trả đũa của Tehran nhằm vào nhiều quốc gia láng giềng, trong đó có các nước vùng Vịnh đồng minh của Mỹ. Cùng lúc, Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon giao tranh căng thẳng, khiến phạm vi xung đột ngày càng lan rộng.

Dưới đây là các đợt không kích của Mỹ và Israel trên lãnh thổ Iran, cũng như các cuộc tấn công trả đũa của Tehran nhằm vào căn cứ quân sự, lãnh sự quán Mỹ, Israel và nhiều mục tiêu khác trên khắp khu vực.

Các cuộc không kích qua lại lan rộng khắp Trung Đông (tính đến 19h30 ngày 8/3).

Các địa điểm bị không kích trong và xung quanh Tehran kể từ ngày 28/2 (tính đến 19h30 ngày 8/3).

Ảnh vệ tinh chụp ngày 3/3 cho thấy nhiều tòa nhà tại căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nằm cạnh trường nữ sinh Shajarah Tayyebeh ở thành phố Minab bị phá hủy nghiêm trọng sau các cuộc không kích. Theo chính phủ Iran, hơn 100 học sinh đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào ngôi trường này.

Ảnh vệ tinh cho thấy ba toà nhà tại Nhà máy làm giàu uranium Natanz bị hư hại trong các đợt không kích gần đây của Mỹ và Israel. Theo Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS), các công trình này bao gồm các lối ra vào dành cho nhân sự và phương tiện dẫn xuống hệ thống cơ sở ngầm tại khu phức hợp hạt nhân. Trước đó, Mỹ từng tiến hành không kích cơ sở hạt nhân này cùng một số mục tiêu khác vào mùa hè năm ngoái.

Ảnh vệ tinh do công ty quan sát Trái Đất Planet Labs chụp ngày 1/3/2026 cho thấy các kho chứa UAV của Mỹ bị hư hại tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Căn cứ này hiện đồn trú binh sĩ Mỹ và triển khai nhiều loại máy bay quân sự. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một tiêm kích Eurofighter Typhoon bị hư hại. Loại máy bay này không thuộc biên chế của Mỹ mà được Không quân Kuwait sử dụng.