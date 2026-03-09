G7 họp khẩn tính chuyện xả kho dự trữ dầu chung

(VTC News) -

Theo Financial Times, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng vọt sau xung đột tại khu vực Vùng Vịnh.

Các nước sẽ thảo luận về khả năng dùng kho dầu dự trữ trong bối cảnh giá tăng.

Theo báo cáo, các bộ trưởng tài chính cùng Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol sẽ tham gia một cuộc gọi vào lúc 8h30 sáng theo giờ New York để thảo luận về tác động của cuộc chiến liên quan đến Iran. Nguồn tin được dẫn bao gồm những người am hiểu tình hình, trong đó có một quan chức cấp cao của G7.

Báo cáo cũng cho biết ba quốc gia trong G7, bao gồm Mỹ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng phối hợp xả dầu từ kho dự trữ.

Hiện 32 quốc gia thành viên của IEA đang nắm giữ các kho dự trữ dầu chiến lược trong khuôn khổ hệ thống khẩn cấp chung nhằm đối phó với các cuộc khủng hoảng giá dầu.

Theo một số quan chức Mỹ, việc xả chung khoảng 300–400 triệu thùng dầu có thể là mức phù hợp. Lượng này tương đương khoảng 25–30% trong tổng số 1,2 tỷ thùng dầu đang được dự trữ.

Giá dầu tăng khoảng 20% hôm 9/3, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran khiến một số nhà sản xuất dầu Trung Đông giảm cung.

Dầu Brent có lúc tăng 18,35 USD (19,8%), lên 111,04 USD/thùng, và ở mức 107,93 USD/thùng vào sáng thứ Hai. Dầu WTI của Mỹ tăng 16,50 USD (18,2%), lên 107,40 USD/thùng, sau khi có lúc chạm 111,24 USD (tăng 22,4%). Tuần trước, Brent đã tăng 27% và WTI tăng 35,6%, trước khi tiếp tục tăng mạnh trong phiên mới nhất.

Nguồn tin trong ngành cho biết sản lượng dầu của Iraq tại các mỏ lớn ở miền Nam đã giảm 70%, còn 1,3 triệu thùng/ngày, do nước này không thể xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz vì chiến tranh với Iran. Kho chứa dầu đã đạt mức tối đa, theo một quan chức của công ty dầu quốc doanh Basra Oil Company.

Trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer đã kêu gọi ông Trump xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) để ổn định thị trường.

Ông nói, tổng thống Trump nên xả dầu từ SPR ngay bây giờ để ổn định thị trường, hạ giá dầu và giảm cú sốc giá mà các gia đình Mỹ đang phải chịu do cuộc chiến này.