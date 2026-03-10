(VTC News) -

Theo đó, CLB Công an Hà Nội xác nhận Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam. Lần gần đây nhất anh ra sân cho "các chiến binh sao vàng" ở một trận đấu chính thức là thời điểm FIFA Days tháng 6/2023.

Kể từ đó đến nay, Văn Hậu liên tục rời xa sân cỏ và dĩ nhiên cầu thủ này cũng không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở các giải đấu lớn. Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu hơn 2 năm qua vì những chấn thương dai dẳng ở phần gót chân. Anh mới trở lại hồi tháng 10/2025 trong một trận đấu tập của CLB Công an Hà Nội.

Đoàn Văn Hậu trở lại đội tuyển Việt Nam.

Chính phong độ chói sáng của ngôi sao sinh năm 1999 ở một vài trận đấu gần đây thuyết phục ông Kim Sang-sik trao cơ hội cho học trò. Văn Hậu có thể đá tốt ở vị trí trung vệ lệch trái và giúp đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng, phòng ngự tốt hơn.

Ở lần chấn thương nặng đầu tiên, hậu vệ sinh năm 1999 được dự báo nghỉ thi đấu từ 6-8 tháng. Nhưng quá trình hồi phục mà không trải qua phẫu thuật diễn ra chưa thật như ý muốn của Văn Hậu. Tháng 3/2024, anh phải lên bàn mổ.

Sau đó, Đoàn Văn Hậu có thêm 3 lần sang Singapore và 1 lần sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương. Anh thường xuyên phải đeo nẹp và các thiết bị cố định phần bàn chân. Cuối cùng, Văn Hậu phải mất hơn 2 năm để trở lại sân cỏ.

Đoàn Văn Hậu là hạt nhân chính của U23 Việt Nam trong hành trình giành huy chương bạc giải U23 châu Á 2018. Anh vô địch AFF Cup 2018 và cùng tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngoài Đoàn Văn Hậu, CLB Công an Hà Nội còn góp một loạt ngôi sao lên đội tuyển quốc gia như Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Văn Đô,...