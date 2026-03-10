Vụ án hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm: 35 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau gần 2 tháng xét xử và tuyên án trong vụ án 55 bị cáo đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đến nay TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 35 bị cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Trong đó, 2 bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), 2 bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (cùng là cựu Cục phó) đều làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử chiều 14/1.

Ngoài 4 bị cáo trên, còn có 31 bị cáo khác cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trong đó có 13 bị cáo xin được hưởng án treo.

Trước đó, trong các ngày từ 5-14/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án này và tuyên phạt 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm gồm Nguyễn Thanh Phong bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù, Trần Việt Nga 15 năm tù; 2 cựu Cục phó là Nguyễn Hùng Long 12 năm tù và Đỗ Hữu Tuấn 7 năm tù; 30 cán bộ dưới quyền bị đề nghị các mức án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm tù về cùng tội “Nhận hối lộ.”

Đối với nhóm 21 bị cáo bị xét xử về tội “Đưa hối lộ,” Tòa đã tuyên phạt các mức án gồm: Trần Thị Quỳnh Trang (dược sĩ, trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Việt Anh (cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Balactan Việt Nam) 4 năm 6 tháng tù; Lê Thị Thu Hà (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội), Lại Thị Thu Anh (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Great Health Việt Nam), Nguyễn Thị Vinh (lao động tự do) và Quách Thị Trà My (nhân viên kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất, nhập khẩu hóa dược IPM) cùng lĩnh 3 năm 6 tháng tù. 18 bị cáo còn lại bị đề nghị các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 26 tháng tù.

Theo Bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018 (quy định về “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế”) có nhiều nội dung mới gây khó cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Đối với các doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường nên nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng/1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ 2018 đến 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị Tòa xác định là người giữ vai trò chính, chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ và phân chia theo cấp bậc.

Tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỷ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.