Dẫn giải 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tới toà

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án Đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, thuộc Bộ Y tế và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Trong vụ án, ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị truy tố tội Nhận hối lộ.
Ông Nguyễn Thanh Phong bị cáo buộc nhận hối lộ 43,9 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2024 và sau là Cục trưởng) bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 8 tỷ đồng.
34 bị cáo ở Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đều bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ.
Theo cáo buộc, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.
An ninh phiên toà được thắt chặt.
Phiên toà dự kiến kéo dài khoảng 10 ngày.