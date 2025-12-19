Vụ án tại Cục ATTP: Cháu Cục trưởng cũng phải hối lộ 9 tỷ mới được cấp giấy phép

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án Đưa, nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong vụ án, bị can Nguyễn Thanh Phong, bị can Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và 32 cựu cán bộ, chuyên viên đơn vị này cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ, 21 bị can còn lại là Giám đốc doanh nghiệp và cá nhân đều bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Ngoài nhóm bị can nhận hối lộ, kết quả điều tra làm rõ sai phạm của một số bị can làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo. Nhóm này bị truy tố tội Đưa hối lộ vì đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm để nhờ hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận mà không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần.

Bị can Nguyễn Thanh Phong, bị can Trần Việt Nga.

Trong số này, bị can Lê Thị Thu Hà (SN 1985, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một cá nhân làm dịch vụ xin giấy phép tại Cục An toàn thực phẩm. Nữ bị can là cháu ruột của Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) và bắt đầu làm dịch vụ hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận từ năm 2018.

Do có quan hệ gia đình với Nguyễn Thanh Phong nên Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm. Thế nên sau khi nộp hồ sơ, Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Hà biết rõ theo thông lệ ở Cục, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét nhờ tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và đưa tiền cho các chuyên viên thẩm xét.

Mức chi phí từ 2-4 triệu đồng/hồ sơ quảng cáo và từ 8-9 triệu đồng/hồ sơ công bố sản phẩm… Mặc dù là người nhà Cục trưởng nhưng bị can Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo thông lệ như trên.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến cuối năm 2022, Lê Thị Thu Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm tổng số 9 tỷ đồng.

Trong đó, bị can Lã Thái Bình (cựu Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 4 tỷ đồng; bị can Phạm Duy Bình (nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) nhận gần 3 tỷ đồng và bị can Đinh Cao Cường (cựu Chuyên viên phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm Thông tin truyền thông) nhận 1 tỷ đồng…

Trong vụ án, người đưa hối lộ nhiều nhất là bị can Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992, trú ở phường Việt Hưng, Hà Nội).

Năm 2018, Trần Thị Quỳnh Trang làm việc tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh Ai-Len (Công ty Ai-Len), được giao chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận tại Cục An toàn thực phẩm. Thời điểm đó các hồ sơ của Trang được bị can Nguyễn Thị Việt Hà (chuyên viên Cục An toàn thực phẩm) hướng dẫn.

Từ cuối năm 2019, Trần Thị Quỳnh Trang nghỉ việc tại Công ty Ai-Len và đứng ra làm dịch vụ đăng ký hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, giấy xác nhận đối với sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Thời gian đầu mới làm dịch vụ, hồ sơ của Trang đều bị trả về yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần, các công văn ghi chung chung, không cụ thể.

Trang đã liên hệ nhờ Nguyễn Thị Việt Hà, Phạm Duy Bình (cựu nhân viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm) để được hướng dẫn và được thông báo về cơ chế chi tiền đối với các hồ sơ cần hướng dẫn, cần làm nhanh.

Trong đó với hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận quảng cáo chi từ 4-5 triệu đồng/hồ sơ và hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm từ 8-10 triệu đồng/hồ sơ.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến 2024, để được hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận, Trần Thị Quỳnh Trang đã đưa hối lộ tổng số 33,5 tỷ đồng. Có 21 bị can là lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận tiền từ bị can Trang.

Tại cơ quan điều tra, bị can khai mỗi hồ sơ làm dịch vụ cho khách hàng, Trang được hưởng lợi 500 nghìn đồng. Tổng số tiền bị can hưởng lợi là hơn 1,9 tỷ đồng. Đến nay, Trang đã tự nguyện nộp 200 triệu đồng.