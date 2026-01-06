Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 21 mới nhất

(VTC News) -

Vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra vào giữa tuần, nhường khung cuối tuần cho các trận đấu vòng 3 FA Cup. Tâm điểm vòng 21 là cuộc so tài giữa Arsenal và Liverpool.

Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng với 48 điểm. Man City và Aston Villa bám đuổi với khoảng cách 6 điểm. Liverpool, Chelsea và Man Utd cạnh tranh vị trí thứ tư. West Ham, Burnley và Wolves đứng ở 3 vị trí cuối.

Trận Arsenal đấu với Liverpool diễn ra lúc 3h ngày 9/1.

Sau khi sa thải Ruben Amorim, Man Utd sử dụng Darren Fletcher làm huấn luyện viên tạm quyền.

Man Utd đấu với Burnley sau khi sa thải huấn luyện viên Ruben Amorim. (Ảnh: Reuters)

Lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Ngày 7/1

3h: West Ham vs Nottingham Forest.

Ngày 8/1

2h30: Bournemouth vs Tottenham.

2h30: Brentford vs Sunderland.

2h30: Crystal Palace vs Aston Villa.

2h30: Everton vs Wolves.

2h30: Fulham vs Chelsea.

2h30: Man City vs Brighton.

3h15: Burnley vs Man Utd.

3h15: Newcastle vs Leeds.

Ngày 9/1

3h: Arsenal vs Liverpool.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 21

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 20 40/14 48 2 Man City 20 43/17 42 3 Aston Villa 20 33/24 42 4 Liverpool 20 32/28 34 5 Chelsea 20 32/21 31 6 Man Utd 20 34/30 31 7 Brentford 20 32/28 30 8 Sunderland 20 21/19 30 9 Newcastle United 20 28/24 29 10 Brighton 20 30/27 28 11 Fulham 20 28/29 28 12 Everton 20 22/24 28 13 Tottenham 20 28/24 27 14 Crystal Palace 20 22/23 27 15 Bournemouth 20 31/38 23 16 Leeds United 20 26/33 22 17 Nottingham 20 19/33 18 18 West Ham 20 21/41 14 19 Burnley 20 20/39 12 20 Wolves 20 14/40 6

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

Nhận định vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh

Arsenal vs Liverpool: Sau khi Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 ở lượt đi trên sân Anfield, 2 đội đi theo 2 chiều hướng trái ngược. Arsenal ổn định ở vị trí đầu bảng, trong khi Liverpool trải qua giai đoạn bất ổn. Với lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá cao hơn (cơ hội thắng 30%, trong khi Liverpool chỉ 21%).

Fulham vs Chelsea: Chelsea đón huấn luyện viên mới Liam Rosenior ngay trước vòng 21. Chuyến làm khách trên sân của Fulham (vừa cầm hoà Liverpool 2-2 ở vòng 20) tiềm ẩn nhiều rủi ro. Soccerway nhận định cơ hội thắng của Fulham và Chelsea lần lượt là 34%-32%.

Man City vs Brighton: Trận hoà Chelsea không chỉ khiến Man City thêm bất lợi trong cuộc đua vô địch. Đội chủ sân Etihad mất thêm 2 trụ cột ở hàng phòng ngự là Josko Gvardiol và Ruben Dias. Dù vậy, trước Brighton đang có phong độ kém, cơ hội thắng của Man City lên tới 67% (Brighton 14%).

Burnley vs Man Utd: Mỗi khi thay tướng, Man Utd thường có kết quả tốt dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền. Dù lực lượng của "Quỷ đỏ" thiếu hụt nhiều, họ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ đang chật vật ở khu vực xuống hạng. Tỷ lệ thắng của Man Utd được nhận định ở mức 35%.

