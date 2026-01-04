Kết quả Man City đấu với Chelsea, vòng 20 Ngoại Hạng Anh mới nhất

|Man City
|0-0
|Chelsea
|Tiếp tục cập nhật
Cập nhật mới nhất
Trận Man City đấu với Chelsea diễn ra trên sân vận động Etihad (Manchester, Anh) từ 0h30 ngày 5/1.
Trước trận đấu, Man City đứng thứ 3, Chelsea vừa mất vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.
Đội hình Man City vs Chelsea
Man City: Gianluigi Donnarumma (25); Matheus Nunes (27), Ruben Dias (3), Josko Gvardiol (24), Nico O'Reilly (33); Bernardo Silva (20), Rodri (16), Tijjani Reijnders (4); Phil Foden (47), Rayan Cherki (10); Erling Haaland (9).
Chelsea: Filip Jorgensen (12); Josh Acheampong (34), Trevoh Chalobah (23), Benoit Badiashile (5), Malo Gusto (27); Reece James (24), Enzo Fernandez (8); Willian Estevao (41), Cole Palmer (10), Pedro Neto (7); Joao Pedro (20).
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Man Cityd dấu với Chelsea, cục diện bảng xếp hạng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|20
|40/14
|48
|2
|Aston Villa
|20
|33/24
|42
|3
|Man City
|19
|43/17
|41
|4
|Liverpool
|19
|30/26
|33
|5
|Man Utd
|20
|34/30
|31
|6
|Chelsea
|19
|32/21
|30
|7
|Sunderland
|19
|20/18
|29
|8
|Brighton
|20
|30/27
|28
|9
|Everton
|19
|20/20
|28
|10
|Brentford
|19
|28/26
|27
|11
|Crystal Palace
|19
|22/21
|27
|12
|Fulham
|19
|26/27
|27
|13
|Tottenham
|19
|27/23
|26
|14
|Newcastle United
|19
|26/24
|26
|15
|Bournemouth
|20
|31/38
|23
|16
|Leeds United
|20
|26/33
|22
|17
|Nottingham
|20
|19/33
|18
|18
|West Ham
|20
|21/41
|14
|19
|Burnley
|20
|20/39
|12
|20
|Wolves
|20
|14/40
|6
Thông tin trước trận đấu
Theo dự đoán bằng thuật toán mô phỏng của Soccerway, khả năng Man City giành chiến thắng là 34%. Man City không thua trong 10 trận đối đầu gần nhất với Chelsea (thắng 8, hòa 2).
Cơ hội có 3 điểm của Chelsea là 26%, không phải tỷ lệ thấp trong bối cảnh phải chơi trên sân khách. Với tỷ lệ hòa lên tới 40%, "The Blues" có cơ sở để hy vọng. Thực tế, Chelsea mùa này chơi rất tốt trong các trận đối đầu với nhóm đầu bảng xếp hạng.
Man City chào đón Jeremy Doku và Rodri trở lại ở trận gặp Sunderland. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng mất 2 cầu thủ ở các vị trí tương ứng là Savinho và Nico Gonzalez.
Đây là 2 trường hợp chấn thương mới nhất, bổ sung vào danh sách vắng mặt vốn sẵn có Oscar Bobb, John Stones và Matteo Kovacic. Những phương án dự bị chiến lược là Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri đang phục vụ đội tuyển quốc gia.
Chelsea mất Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato - những ca chấn thương dài hạn. Marc Cucurella có thể kịp bình phục để ra sân.
Tổn thất đáng ngại nhất của Chelsea là Moises Caicedo không được thi đấu. Tiền vệ này bị treo giò 1 trận do nhận đủ thẻ vàng.