Nhận định bóng đá Man City vs Chelsea ngày 5/1: Khó cản Haaland

Trận Man City đấu với Chelsea thuộc vòng 20 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 0h30 ngày 5/1. Trước vòng đấu này, Man City có 41 điểm, cạnh tranh vị trí thứ hai với Aston Villa. Chelsea đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 30 điểm.

Cập nhật lịch thi đấu, kết quả giải Ngoại Hạng Anh vòng 20 mới nhất

Nhận định phong độ Man City vs Chelsea

Chiến thắng của Arsenal và Aston Villa tạo áp lực cho Man City. Sau khi bị Sunderland cầm hòa ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola không được phép rơi điểm nếu không muốn tụt lại phía sau trong cuộc cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng.

Man City vừa bị Sunderland cầm hòa. (Ảnh: Reuters)

Man City có 8 trận thắng liên tiếp trước khi bị Sunderland ngắt chuỗi trong ngày đầu năm mới 2026. Họ đứng đầu toàn giải về số bàn thắng (43), có chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao nhất và bàn thua kỳ vọng thấp thứ hai. Erling Haaland dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa giải Ngoại Hạng Anh 2024-2025 với 19 pha lập công, bỏ xa các cầu thủ còn lại.

Sự trở lại của Rodri có ảnh hưởng quan trọng đến lối chơi của Man City. Đội chủ sân Etihad luôn thể hiện phong độ và sự ổn định rất cao sau giai đoạn Giáng sinh và năm mới. Chưa có dấu hiệu cho thấy Man City có thể sa sút bất ngờ vào lúc này, nhất là khi đối thủ của họ đang trong cơn khủng hoảng.

Chelsea ở tình thế có quá nhiều bất lợi trong chuyến làm khách đến sân của Man City. Đội bóng London vừa chia tay huấn luyện viên trưởng Enzo Maresca và chỉ kịp giao cho trợ lý thay thế tạm thời. Ngoài ra, Chelsea không thể sử dụng đội hình mạnh nhất khi mất đi vị trí then chốt là Moises Caicedo.

Phong độ của Chelsea thời gian gần đây rất phập phù. Kể từ sau khi đánh bại Barcelona cuối tháng 11, đội bóng biệt danh "The Blues" chỉ giành thêm 2 chiến thắng trong 9 trận đấu (thua 3, hòa 4).

Thông tin đội hình

Man City chào đón Jeremy Doku và Rodri trở lại ở trận gặp Sunderland. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng mất 2 cầu thủ ở các vị trí tương ứng là Savinho và Nico Gonzalez.

Đây là 2 trường hợp chấn thương mới nhất, bổ sung vào danh sách vắng mặt vốn sẵn có Oscar Bobb, John Stones và Matteo Kovacic. Những phương án dự bị chiến lược là Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri đang phục vụ đội tuyển quốc gia.

Chelsea mất Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato - những ca chấn thương dài hạn. Marc Cucurella có thể kịp bình phục để ra sân.

Tổn thất đáng ngại nhất của Chelsea là Moises Caicedo không được thi đấu. Tiền vệ này bị treo giò 1 trận do nhận đủ thẻ vàng.

Dự đoán Man City vs Chelsea

Theo dự đoán bằng thuật toán mô phỏng của Soccerway, khả năng Man City giành chiến thắng là 34%. Man City không thua trong 10 trận đối đầu gần nhất với Chelsea (thắng 8, hòa 2).

Cơ hội có 3 điểm của Chelsea là 26%, không phải tỷ lệ thấp trong bối cảnh phải chơi trên sân khách. Với tỷ lệ hòa lên tới 40%, "The Blues" có cơ sở để hy vọng. Thực tế, Chelsea mùa này chơi rất tốt trong các trận đối đầu với nhóm đầu bảng xếp hạng.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Dự đoán tỷ số: Man City 3-0 Chelsea.