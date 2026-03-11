Top 3 Miss World Vietnam 2023: Người đi du học, người từ bỏ vương miện

(VTC News) -

Chỉ còn 2 tuần nữa, Miss World Vietnam sẽ tìm ra những người kế nhiệm mới thay thế cho Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên.

Trong suốt 3 năm đương nhiệm, cả ba người đẹp này đều có những thay đổi kể cả ngoại hình lẫn sự nghiệp.

Hoa hậu Ý Nhi đi du học

Tháng 7/2023, Huỳnh Trần Ý Nhi trở thành cái tên được truyền thông chú ý khi đăng quang Miss World Vietnam. Sinh năm 2002 tại Bình Định, Ý Nhi sở hữu chiều cao 1m75 cùng nhan sắc nổi trội.

Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023.

Tuy nhiên chỉ sau 1 tuần đăng quang, nàng hậu liên tục trở thành tâm điểm bàn tán của khán giả bởi những phát ngôn của mình. Người đẹp Bình Định bị chê là ứng xử kém tinh tế, "ảo tưởng" và "mắc bệnh ngôi sao". Trước ồn ào bủa vây, nàng hậu phải lên tiếng xin lỗi. Kể từ đó, cô gần như không xuất hiện trên mạng xã hội, ở ẩn tập trung cho việc học.

Tháng 11/2023, hoa hậu Ý Nhi thông báo sang Australia du học tại Đại học Sydney. Trong thời gian ở Australia, người đẹp bắt đầu hoạt động tích cực trên mạng xã hội để giao lưu với khán giả, cập nhật một số dự án thiện nguyện. Cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam - Australia nhằm đảm bảo lịch học và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật ở quê nhà.

Tháng 5/2025, Ý Nhi tạm hoãn việc học để tạm dừng việc học để đại diện Việt Nam tham dự Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 72. Kết quả, Ý Nhi dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Ý Nhi tập trung con đường học vấn.

Thời gian qua, Ý Nhi trở lại Australia để tiếp tục việc học. Những hình ảnh đời thường giản dị của nàng hậu nhận được phản hồi tích cực của khán giả.

Á hậu 1 Đào Thị Hiền từ bỏ vương miện

Đào Thị Hiền sinh năm 2001, quê Nghệ An. Cô được chú ý khi là em gái ruột của Đào Thị Hà - người đẹp từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. Trước khi giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 và đạt giải Người đẹp Biển. Bên cạnh nhan sắc, Đào Hiền còn có nền tảng học vấn vững chắc.

Đào Hiền đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023.

Sau khi có danh hiệu Á hậu 1, Đào Hiền không để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với người hâm mộ. Các dự án nhân ái và hoạt động cá nhân của cô khá mờ nhạt, tần suất tham gia sự kiện giải trí cũng ít ỏi. So với các người đẹp cùng trực thuộc công ty quản lý, Đào Hiền bị cho là có phần lép vế, thậm chí còn bị ví như "con ghẻ".

Tháng 3/2025, Đào Thị Hiền thông báo rời công ty quản lý, từ bỏ vương miện khi vẫn đương nhiệm. "Hành trình dù dừng lại ở đây nhưng đó không phải là một lời chia tay, mà là dấu mốc để tôi bước tiếp trên con đường mới, mang theo tất cả những kỷ niệm đẹp và sự biết ơn sâu sắc. Tôi tin rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn sẽ luôn dõi theo và ủng hộ", người đẹp chia sẻ.

Sau đó, cô gây bất ngờ khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, người đẹp gây tiếc nuôi khi bị đánh trượt ngay tại vòng sơ khảo.

Đào Thị Hiền từ bỏ danh hiệu Á hậu.

Thời gian qua, Đào Thị Hiền tiếp tục theo học cao học để phát triển chuyên môn, đồng thời theo đuổi đam mê trong lĩnh vực MC và truyền thông.

Á hậu 2 Minh Kiên chuyển hướng diễn xuất

Huỳnh Minh Kiên sinh năm 2004, đến từ Ninh Thuận. Cô đoạt Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 khi mới 18 tuổi. Thời gian đầu, ngoại hình của Minh Kiên vấp phải một số ý kiến trái chiều. Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đăng quang, người đẹp gốc Ninh Thuận được khen thăng hạng nhan sắc, thần thái tự tin mỗi lần xuất hiện.

Minh Kiên đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023.

Trong thời gian đương nhiệm, Minh Kiên tham gia nhiều dự án cộng đồng, góp phần lan tỏa tấm lòng nhân ái đến những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, người đẹp cũng "đắt show" đóng quảng cáo, xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn.

Từ cuối năm 2024, Minh Kiên bắt đầu chuyển hướng sang diễn xuất khi thử sức trong một số dự án điện ảnh như Bus: Chuyến xe một chiều, Trại buôn người...

Người đẹp cho biết cô vừa hào hứng vừa chịu không ít áp lực khi bước vào môi trường làm phim chuyên nghiệp, đồng thời tiết lộ hành trình theo đuổi diễn xuất của mình không hề dễ dàng khi từng rớt casting tới 20 phim.

Nữ diễn viên cũng nói thêm rằng việc chuyển từ danh xưng Á hậu sang diễn viên là bước ngoặt quan trọng trong hành trình làm nghề của mình. Trong thời gian qua, cô dành nhiều thời gian để học hỏi và chuẩn bị trước khi tham gia các dự án điện ảnh.

Minh Kiên chuyển hướng thành diễn viên.

“Tôi tin ngoại hình tạo ra cơ hội, nhưng tri thức tạo ra tương lai. Tôi nghĩ rằng việc có một ngoại hình ổn là điều may mắn. Nhưng tôi không phải người ngại khó, ngại khổ và ngại làm xấu mình. Tôi sẵn sàng cho mọi vai diễn, và không ngại thử thách để có thêm nhiều trải nghiệm hơn trong nghệ thuật”, người đẹp nói.