Tài xế vừa hát karaoke vừa lái xe khách ở Nghệ An bị phạt 5,9 triệu đồng

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 3/6, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế ô tô khách vừa điều khiển phương tiện vừa cầm micro hát karaoke.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận và được người dân phản ánh đến Fanpage Cục Cảnh sát giao thông.

Tài xế xe khách V.V.T. vừa lái xe vừa cầm micro hát. (Ảnh cắt từ video).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác minh vụ việc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định phương tiện liên quan là xe khách mang biển kiểm soát 29B-094.xx.

Ngày 4/6, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Tổ địa bàn Quỳnh Lưu) đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc theo nội dung phản ánh. Qua xác minh, tài xế được xác định là anh V.V.T. (SN 1997, trú xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan công an, anh V.V.T. thừa nhận hành vi vi phạm như nội dung phản ánh trong clip và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả xác minh, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V.V.T. về các hành vi: Dùng tay cầm và sử dụng các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ; không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Các hành vi vi phạm trên được quy định tại điểm k khoản 3 và điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Với các lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt tổng cộng 5,9 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện phải tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Những hành vi như sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử, quay video, livestream hoặc cầm micro hát khi đang lái xe đều làm giảm khả năng xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc người dân ghi nhận, phản ánh các hành vi vi phạm thông qua mạng xã hội đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp gây mất an toàn giao thông.