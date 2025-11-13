Vừa lái xe vừa nhìn điện thoại, tài xế xe ôm bao biện ‘không xem thì lạc đường'

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến biển số xe và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đây là hai lỗi được đánh giá là nguyên nhân tiềm ẩn gây mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự giao thông trên địa bàn.

Sáng cùng ngày, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 triển khai kiểm tra các phương tiện lưu thông qua ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi

Trong khoảng một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 8 tài xế vi phạm, trong đó có 5 trường hợp dán, che biển số và 3 trường hợp sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Anh P.M.D (SN 2006, quê Phú Thọ) phân trần, do mới chạy xe ôm công nghệ được ít ngày, chưa quen đường nên phải mở điện thoại liên tục để xem bản đồ và nhận cuốc. "Em mới chạy xe nên nếu không xem điện thoại thì lạc mất khách”. Khi được nhắc nhở đây là hành vi bị cấm và có thể gây tai nạn, anh D. thừa nhận “cũng biết nguy hiểm, nhưng nhiều lúc không dừng lại kịp vì sợ trễ cuốc”.

Tại chốt kiểm tra, lực lượng CSGT còn phát hiện nhiều trường hợp dán, che hoặc làm mờ biển số xe nhằm tránh bị hệ thống camera phạt nguội ghi lại. Ông Đ.X.H (SN 1959, quê Ninh Bình), tài xế ôm công nghệ cho biết: “Tôi chạy xe quanh Hà Nội, có hôm đi cả ngày, nhiều đoạn đường lắp camera phạt nguội. Sợ bị ghi hình khi lỡ vi phạm nên tôi dùng băng dính che tạm một phần biển số. Giờ bị bắt mới biết lỗi này phạt nặng thế”.

Trong khi đó, nhiều tài xế khi bị xử phạt lại phân trần rằng "dán sticker cho đẹp", không nghĩ là vi phạm. Tuy nhiên, theo quy định, mọi hành vi làm thay đổi, che lấp, dán hoặc sơn thêm họa tiết lên biển số đều bị xử lý.

Cũng trong sáng 13/11, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) ra quân xử lý trên các tuyến phố trung tâm. Chỉ sau ít phút triển khai, nhiều trường hợp bị xử phạt vì các lỗi tương tự, trong đó phần lớn là người vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại.

Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong sáng nay, toàn thành phố xử lý hơn 130 trường hợp vi phạm, ước tính số tiền phạt hơn 300 triệu đồng; tạm giữ 14 phương tiện và trừ điểm giấy phép lái xe của 97 trường hợp. Trong số này, khoảng 50 trường hợp liên quan đến việc che, dán hoặc làm biến dạng biển số, hơn 80 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn và ùn tắc, gồm: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng cồng kềnh; đi ngược chiều; cơi nới thùng xe; che, dán biển số; và sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Việc ra quân đồng loạt lần này nhằm tăng tính răn đe và nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không che, làm mờ hoặc thay đổi hình dạng biển kiểm soát, đồng thời không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe để tránh mất tập trung, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo Nghị định 168, người lái xe máy sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng; đối với lái ô tô, mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng.

Với lỗi dán, che biển số xe, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe; người điều khiển xe máy bị phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.