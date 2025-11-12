Tài xế vừa lái xe vừa dán mắt vào điện thoại, hiểm họa rình rập khắp phố Hà Nội

Video: Nhan nhản tài xế vừa lái xe máy vừa "dán mắt" vào điện thoại. (Video: Minh Đức)
Theo Nghị định 168, người lái xe máy sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng; đối với lái ô tô, mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng. Dù mức phạt cao nhưng tại Hà Nội, vi phạm này vẫn diễn ra tràn lan. Trên nhiều tuyến phố, không khó để bắt gặp cảnh tài xế vừa lái xe vừa dán mắt vào điện thoại, coi thường nguy hiểm đang chực chờ.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong các ngày 9-11/11 cho thấy, trên nhiều tuyến đường huyết mạch của Thủ đô như Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ, Xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch…, giữa dòng xe ken đặc, vẫn không ít người thản nhiên cầm điện thoại lướt mạng, xem bản đồ hay gọi video.
Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
"Tôi đi làm qua đoạn Yên Phụ ngày nào cũng thấy cảnh này. Có hôm người trước vừa đi vừa nhắn tin, suýt đâm vào đầu xe buýt”, anh Nguyễn Đức Huy (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở phường Hoàn Kiếm) chia sẻ.
“Tôi từng bị một người vừa đi xe vừa nghe điện thoại tông vào đuôi xe khi đang dừng đèn đỏ. Không ai muốn gây tai nạn, nhưng chỉ một giây lơ đãng thôi, hậu quả có thể rất lớn", chị Nguyễn Minh Trang (ở phường Cầu Giấy) nói.
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc sử dụng điện thoại khi điều khiển xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông đô thị. Theo các chuyên gia, hành vi này đến từ thói quen chủ quan và sự thiếu giám sát thực tế.
Thời gian qua, Hà Nội triển khai nhiều hệ thống camera AI thông minh nhằm phát hiện, xử lý vi phạm tự động. Tuy nhiên, theo ghi nhận, tình trạng người dân vừa lái xe vừa dùng điện thoại vẫn diễn ra công khai, nhất là tại các nút giao lớn. Ở một số điểm, lực lượng chức năng có mặt nhưng khó kiểm soát hết lượng phương tiện khổng lồ di chuyển mỗi ngày.
Không chỉ sử dụng điện thoại khi lái xe, nhiều người còn “nhờn luật” với hàng loạt vi phạm khác: đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định.
Tài xế xe máy không đội mũ bảo hiểm, vi phạm các quy tắc an toàn cơ bản.
Tại ngã tư Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, nơi mật độ phương tiện luôn cao vào giờ cao điểm, các lỗi vi phạm diễn ra thường xuyên.
Dù hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt khắp phố Hà Nội nhưng nhiều người vẫn thản nhiên sử dụng điện thoại khi lái xe, đi ngược chiều, vượt vạch dừng, lấn làn hoặc dừng chờ đèn đỏ ở phần đường ngược chiều.
Trên đường Trần Khát Chân, nhiều tài xế bất chấp đèn đỏ, phóng nhanh qua giao lộ chỉ để tiết kiệm vài giây.
Các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe trên đường Nguyễn Trãi.
Ở các tuyến phố như Trần Phú, Quang Trung... (Hà Đông), nhan nhản hình ảnh người đi xe ngược chiều, len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc giờ cao điểm.
Hình ảnh người lái xe máy ngang nhiên đi ngược chiều trên đường Tôn Đức Thắng, chiều 10/11.