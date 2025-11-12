Tài xế vừa lái xe vừa dán mắt vào điện thoại, hiểm họa rình rập khắp phố Hà Nội

Theo Nghị định 168, người lái xe máy sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông sẽ bị phạt tiền từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng; đối với lái ô tô, mức phạt có thể lên tới 6 triệu đồng. Dù mức phạt cao nhưng tại Hà Nội, vi phạm này vẫn diễn ra tràn lan. Trên nhiều tuyến phố, không khó để bắt gặp cảnh tài xế vừa lái xe vừa dán mắt vào điện thoại, coi thường nguy hiểm đang chực chờ.