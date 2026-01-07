+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Soi độ 'khủng' siêu đô thị Olympic 9.200 ha của Vingroup
(VTC News) -
Khu đô thị thể thao Olympic 9.200 ha của Vingroup được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay với điểm nhấn sân vận động 135.000 chỗ, hệ thống quảng trường, đại lộ.
Vân Khánh
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tạp chí Mỹ chọn Sa Pa là điểm đến dành cho người tuổi Sửu năm 2026
17:26 07/01/2026
Trẻ
Có tiền không mua được xăng: Quy định 'lạ' gây bức xúc
17:23 07/01/2026
VTC NEWS TV
Từ 20/1, ô tô kiểm định lại trong ngày không còn được miễn phí
17:20 07/01/2026
Tin xe 247
Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy
17:20 07/01/2026
Phòng chống cháy nổ
CSGT hướng dẫn người dân nộp phạt vi phạm giao thông qua ứng dụng iHanoi
17:10 07/01/2026
Tin nóng
Số phận vũ trụ: Nhà khoa học dự báo cái kết rùng mình
17:06 07/01/2026
VTC NEWS TV
Lừa bán đồng phục cho sinh viên, kẻ giả danh giảng viên chiếm đoạt hơn 700 triệu
17:06 07/01/2026
Bản tin 113
Những người không nên uống nước chè xanh pha mật ong
17:05 07/01/2026
Tư vấn
Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Burnley vs Man Utd vòng 21
16:56 07/01/2026
Bóng đá Anh
SATRA hợp tác chiến lược với FPT, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững
16:55 07/01/2026
Chuyển đổi số
Kiều bào Australia kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo đột phá cho Việt Nam
16:54 07/01/2026
Người Việt bốn phương
Ra mắt xe ô tô điện Xiaomi SU7 2026 sạc một lần chạy hơn 900 km
16:49 07/01/2026
Xe
9 dấu hiệu ung thư phổi giai đoạn đầu thường bị bỏ qua
16:45 07/01/2026
Bệnh và thuốc
Chương trình nào dự kiến sẽ lên sóng thay thế Táo Quân?
16:43 07/01/2026
Phim
Malaysia điều tra vụ gian lận nhập tịch: Cảnh sát tiết lộ thông tin gây sốc
16:43 07/01/2026
Bóng đá Việt Nam
Bà Phạm Khánh Phong Lan: 'Có nơi cả thôn, cả xã cùng làm thực phẩm giả'
16:38 07/01/2026
An toàn thực phẩm
Nestlé thu hồi sữa bột trẻ sơ sinh tại châu Âu, Bộ Y tế phát cảnh báo
16:29 07/01/2026
Tin tức
Phát hiện 2 người đàn ông mang theo súng và nhiều bộ phận của động vật rừng
16:23 07/01/2026
Bản tin 113
Vụ sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù
16:20 07/01/2026
Pháp đình
Laptop Lenovo có thể nới ngang màn hình, tăng 50% kích thước
16:02 07/01/2026
Sản phẩm
Hà Nội làm hầm chui 6 làn xe ở nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3
16:01 07/01/2026
Tin nóng
XSMB 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 7/1/2026
16:00 07/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 7/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 07/01/2026
Xổ số
Bảng tính Tam tai, Hoang ốc, Kim lâu năm 2026 mới nhất
16:00 07/01/2026
Gia đình
VN-Index đạt kỷ lục mới
15:55 07/01/2026
Tài chính
Bộ Y tế yêu cầu rà soát các cơ sở trợ giúp xã hội sau vụ học viên tử vong ở Quảng Ninh
15:55 07/01/2026
Tin tức
Tập đoàn TH để lại dấu ấn bằng chiến dịch 'Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh'
15:47 07/01/2026
Đời sống
Giả vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại
15:45 07/01/2026
Tin nóng
Vụ án tại Cục An toàn thực phẩm: Cựu Cục phó khai lý do dừng nhận 'cảm ơn'
15:38 07/01/2026
Pháp đình
Bộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân vụ cháy nhà 3 tầng ở Hà Nội
15:31 07/01/2026
Tin tức