Đóng

Soi độ 'khủng' siêu đô thị Olympic 9.200 ha của Vingroup

(VTC News) -

Khu đô thị thể thao Olympic 9.200 ha của Vingroup được đánh giá là lớn nhất từ trước tới nay với điểm nhấn sân vận động 135.000 chỗ, hệ thống quảng trường, đại lộ.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới