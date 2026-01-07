Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sáng và đêm rất rét, trưa tăng 10°C

(VTC News) -

Những ngày này, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc trải qua đợt thời tiết khá cực đoan, trời rét khô, sáng và đêm rất rét, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 9°C, trưa nắng hanh ấm hơn, nhiệt độ có thể tăng 10°C khiến biên độ nhiệt ngày - đêm lớn, dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền.

Bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Theo đó, đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh đã ảnh hưởng tới một vùng rộng lớn từ miền Bắc vào miền Trung, gây rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, vùng núi có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Đà Nẵng tuy ấm áp hơn nhưng nhiệt độ trung bình ngày cũng trong ngưỡng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C; Nghệ An và Hà Tĩnh 11-13°C; Quảng Trị đến TP Đà Nẵng 14-17°C.

Giá rét tập trung chủ yếu vào đêm và sáng sớm, ban ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hửng nắng, thời tiết ấm áp hơn.

Theo bảng cập nhật thời tiết 10 ngày tới tại khu vực trung tâm TP Hà Nội, có thời điểm chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 13°C.

Đêm nay và ngày mai 8/1, thời tiết Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8-10°C, cao nhất 19-21°C.

Ngày 9/11, trung tâm TP Hà Nội tiếp tục rét sâu, nhiệt độ cao nhất 21°C, thấp nhất 9°C, ngày và đêm chênh nhau khoảng 12°C.

Từ 10-12/1, thời tiết khu vực này duy trì rét sâu về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 10°C, ban ngày hửng nắng, trời ấm áp hơn, nhiệt độ cao nhất 22-23°C.

Những ngày sau đó, xu hướng nhiệt độ ở khu vực trung tâm TP Hà Nội tốt hơn. Ngày 13-14/1, nhiệt độ thấp nhất tăng lên 12-14°C, nhiệt độ cao nhất cũng tăng lên mức 24-25°C.

Từ 15-17/1, thời tiết khu vực này không còn cực đoan như những ngày trước đó, nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm và sáng sớm tăng lên 16-17°C, nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động ngưỡng 24-25°C.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh tim mạch - hô hấp và người lao động, tập luyện ngoài trời cần đặc biệt lưu ý giữ ấm cơ thể buổi sáng sớm và tối, mặc nhiều lớp để dễ điều chỉnh khi trời ấm lên; uống đủ nước trong ngày, tránh chủ quan vì cảm giác không nóng.

Mọi người cần hạn chế ra ngoài quá sớm, khởi động kỹ trước khi tập thể dục; theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện mệt, chóng mặt, khó thở cần nghỉ ngơi kịp thời.

Nhận định thời tiết từ đêm 9/1 đến ngày 17/1, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, từ 13/1 mưa vài nơi. Các khu vực này trời chuyển rét, rét đậm còn xảy ra ở một. vài nơi. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 9-12/1 rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng băng giá và sương muối.

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Nam Bộ, ngày 12-13/1, không khí lạnh được tăng cường trở lại, sau có cường độ ổn định.

Ngoài ra, trong thời kỳ dự báo, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào vài nơi. Trong đó, ngày 11/1, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.