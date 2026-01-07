Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông và dự báo thời tiết 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin không khí lạnh mới nhất và rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh cường độ mạnh sau khi tác động đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ lan rộng, ảnh hưởng tới Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm 4-7°C.

Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại trong những ngày đầu năm 2026. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngày 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nghệ An đến TP Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 8-11°C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nghệ An và Hà Tĩnh phổ 11-13°C; Quảng Trị đến TP Đà Nẵng 15-18°C. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội cũng rét đậm trong đợt không khí lạnh tăng cường này. Đây là đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dao động 8-11°C, trời rét buốt đặc biệt về đêm và sáng sớm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-6m, biển động.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay, thời tiết Hà Nội ít mây, ngày nắng nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn trong ngưỡng rét đậm. Trời đặc biệt giá rét vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11°C, ban ngày ấm áp hơn, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 17-19°C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới tại khu vực Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Nguồn: NCHMF)

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới tại trung tâm TP Hà Nội, ngày mai 8/1, khu vực này vẫn rét sâu về đêm với nhiệt độ thấp nhất 11°C, ban ngày nhiệt độ tăng lên cao nhất 20°C, trời ít mây, không mưa.

Trạng thái rét khô, rét sâu về đêm tiếp tục duy trì trong các ngày từ 9-11/1 tại trung tâm Hà Nội với nhiệt độ thấp nhất dao động 10-11°C, ban ngày nắng hanh, không mưa, nhiệt độ cao nhất 22-23°C.

Trong hai ngày 12-13/1, thời tiết khu vực này ít mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất không có nhiều biến động, phổ biến 23°C, thấp nhất 13-14°C khiến biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tương đối lớn, khoảng 9-10°C.

Sang ngày 14/1, trung tâm TP Hà Nội tiếp tục trạng thái rét khô, ban ngày ấm áp với nhiệt độ cao nhất duy trì mức 23°C, ban đêm rét hơn, nhiệt độ giảm còn 12°C.

Ngày 15-16/11, nhiệt độ ban ngày ở khu vực này tăng nhẹ lên cao nhất 24°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-15°C.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm. Trong đó, Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại, trưa chiều hửng nắng. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Đêm 7/1 và ngày 8/1, các khu vực này duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, Bắc Bộ và Thanh Hóa rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ 8/1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 8/1 đến ngày 16/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn chuỗi ngày rét khô, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ xu hướng tăng nhẹ chấm dứt đợt rét đậm diện rộng nhưng trời vẫn rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, đêm 8-11/1 và từ 14-16/1 mưa vài nơi.

Trong 10 ngày tới, các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm, ban ngày trời nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của người dân.