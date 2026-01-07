Đường Hà Nội thưa vắng trong đêm rét 10°C, tài xế vẫn dừng ngay ngắn chờ đèn đỏ

Từ khi hơn 1.830 camera AI được đưa vào vận hành đồng bộ từ ngày 13/12/2025, diện mạo giao thông Hà Nội ghi nhận những chuyển biến rõ rệt. Việc giám sát liên tục, phát hiện vi phạm kịp thời từng bước xóa bỏ tâm lý “nhờn luật” vốn tồn tại trên nhiều tuyến đường, nhất là trong khung giờ vắng lực lượng chức năng. Thay vào đó, ý thức tự giác, chấp hành luật giao thông của người dân ngày càng thể hiện rõ, kể cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào đêm 6/1, khi nền nhiệt Hà Nội giảm sâu xuống ngưỡng 10°C, không khí lạnh buốt bao trùm khắp các tuyến phố. Đêm muộn, đường sá thưa thớt phương tiện, nhưng tại nhiều nút giao, hình ảnh người dân kiên nhẫn dừng xe chờ đèn đỏ, xếp hàng ngay ngắn vẫn diễn ra đều đặn.
Khoảng 22h, tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, một trong những nút giao có lưu lượng phương tiện lớn, trật tự giao thông được duy trì ổn định.
Đây từng là khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ, lấn làn, vượt đèn đỏ vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong đêm đông giá rét, các phương tiện khi đến nút giao đều chủ động giảm tốc từ xa, dừng xe đúng vạch sơn, không còn cảnh chen lấn hay tranh thủ vượt đèn khi đường vắng.
Không chỉ tại Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy, ghi nhận trên các tuyến Cầu Giấy - Quan Hoa, Láng - Trường Chinh, Thái Hà... cho thấy tình trạng chấp hành luật giao thông diễn ra nghiêm túc.
Người đi xe máy không chỉ dừng chờ đèn đỏ đúng quy định mà còn đội mũ bảo hiểm đầy đủ, hạn chế rõ rệt các hành vi vi phạm vốn phổ biến trước đây.
"Trời lạnh thế này ai cũng muốn đi nhanh để về nhà sớm. Nhưng ban đêm tầm nhìn hạn chế, đường trơn lạnh, nếu vội vàng thì rất nguy hiểm. Tôi nghĩ chậm lại một chút, chờ đúng đèn vẫn an toàn hơn cho mình và cho người khác", chị Hồ Thanh Mai ở Cầu Giấy chia sẻ.
Trước khi hệ thống camera AI đi vào hoạt động, nút giao Cầu Giấy theo hướng đi Đê La Thành thường xuyên xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ, dừng xe lấn vạch, thậm chí đi ngược chiều. Tuy nhiên, đến nay, các phương tiện đều nghiêm túc dừng xe đúng vị trí, xếp hàng trật tự, tạo nên hình ảnh giao thông kỷ cương, trật tự.
Tại tuyến Láng - Trường Chinh, lúc 0h, dòng xe máy thưa dần nhưng vẫn chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn tín hiệu.
Càng về khuya, đường phố càng thông thoáng, song nhiều tài xế ô tô và xe máy không còn tâm lý vội vã hay cố vượt đèn đỏ để tiết kiệm vài chục giây.
"Dù đường vắng và trời rất lạnh, tôi vẫn giữ thói quen dừng xe chờ đèn đỏ đúng vạch. Đi đúng luật giúp mình tránh được những tình huống bất ngờ, nhất là vào ban đêm khi dễ xảy ra tai nạn", chị Nguyễn Thị Minh ở Trường Chinh cho biết.
Hình ảnh tương tự cũng được ghi nhận tại ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.
Rạng sáng, nhiệt độ tiếp tục giảm, đường phố thưa thớt người qua lại, song việc chấp hành tín hiệu giao thông vẫn được duy trì.
Không chỉ ban đêm, vào ban ngày tại nhiều tuyến đường lớn ở Hà Nội, dù lưu lượng phương tiện đông và áp lực giờ cao điểm lớn, phần lớn người dân vẫn tuân thủ nghiêm các quy định.
Hàng dài ô tô, xe máy dừng chờ đèn đỏ đúng vạch, đi đúng làn, hạn chế tình trạng chen lấn hay vượt đèn, sáng 7/1.