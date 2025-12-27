Đóng

Cú zoom 'thần sầu' của camera AI, tài xế không thể chối cãi

(VTC News) -

Hệ thống camera AI tại Hà Nội với khả năng zoom xa hơn 500m đang trở thành "mắt thần" xóa bỏ tâm lý lách luật của tài xế bằng việc ghi hình sắc nét từng lỗi vi phạm.

THÙY DƯƠNG
