Bên trong trung tâm điều hành giao thông Hà Nội đêm Giao thừa năm mới 2026

Trong những thời khắc cuối cùng của năm 2025, lực lượng Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn, phục vụ người dân đón Tết Dương lịch 2026.
Tại khu vực nội đô, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 được bố trí ứng trực tại nhiều nút giao trọng điểm, tuyến phố lớn quanh hồ Hoàn Kiếm và các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, chương trình Countdown.
Lực lượng CSGT chủ động phân luồng từ sớm, điều tiết phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông trong đêm giao thừa.
Song song với lực lượng làm nhiệm vụ ngoài hiện trường, công tác chỉ huy, điều hành giao thông được triển khai tập trung tại Trung tâm điều hành giao thông Hà Nội.
Đêm giao thừa, 100% cán bộ, chiến sĩ Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT Hà Nội đón thời khắc chuyển giao năm mới ngay tại trung tâm, trực tiếp theo dõi và điều hành tình hình giao thông toàn thành phố.
Tại đây, hệ thống giám sát với gần 2.000 camera AI được vận hành liên tục, kết nối đến các tuyến đường, nút giao và khu vực trọng điểm.
Thông qua hình ảnh truyền về theo thời gian thực, cán bộ chỉ huy kịp thời nắm bắt diễn biến giao thông, phát hiện sớm các điểm ùn ứ, va chạm hoặc sự cố phát sinh để đưa ra phương án xử lý phù hợp.
Hệ thống camera AI đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong công tác chỉ huy, giúp giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp ngoài đường, đồng thời nâng cao hiệu quả điều hành giao thông trong thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.
Theo đại diện Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, công tác giám sát được duy trì 24/24 giờ, tập trung vào các tuyến cửa ngõ ra - vào Thủ đô, bến xe, nhà ga và những khu vực tập trung đông người. Việc tăng cường ứng dụng công nghệ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong xử lý các tình huống phức tạp, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
Trước đó, Phòng CSGT Hà Nội đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân vui chơi, đón năm mới.
Thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm với 6 trận địa trong khung giờ từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026; đồng thời diễn ra Chương trình “Hà Nội Countdown 2026” từ tối 31/12 đến rạng sáng 1/1/2026 tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tuyến đường Đinh Tiên Hoàng.