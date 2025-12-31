Gần 60.000 người dự 'đại tiệc' âm thanh, ánh sáng chào năm mới 2026 tại Quảng Ninh

(VTC News) -

Dù 21h30 chương trình mới bắt đầu, từ khoảng 19h ngày 31/12, dòng người đã trật tự đổ về khu vực quảng trường diễn ra sự kiện, xếp hàng chờ thực hiện thủ tục check-in vé vào sân khấu.

Tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn qua Cung Cá Heo và Bảo tàng Quảng Ninh, hàng ngàn người vẫn đổ về để hòa mình vào không khí đón năm mới.

Dòng người xếp hàng trật tự để làm thủ tục check-in vé vào sân khấu chính chương trình Countdown chào năm mới 2026 tại Quảng Ninh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, chương trình Countdown chào năm mới 2026 gồm nhiều hợp phần, nổi bật với các tiết mục ca múa nhạc, nhạc điện tử được dàn dựng công phu, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh hiện đại.

Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm cao, mang đến không gian rực rỡ và bùng nổ cảm xúc trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Khoảng 1.000 diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh đã tham gia chương trình, gồm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên; diễn viên, nghệ sĩ đến từ Trường Đại học Hạ Long, CLB Hát then – đàn tính Bình Liêu, Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh… tạo nên không khí biểu diễn sôi động, giàu bản sắc.

Các khán đài bên trong sân khấu chính không còn một chỗ trống.

Đặc biệt, không gian sân khấu và khán đài được thiết kế phục vụ hơn 50.000 khán giả – con số kỷ lục trong các chương trình từng được tổ chức tại Quảng Ninh. Sân khấu dài gần 100m, cho phép khán giả ở mọi vị trí có thể theo dõi trọn vẹn các màn trình diễn trong không gian hiện đại, mãn nhãn và tràn đầy năng lượng.

Chương trình năm nay còn bổ sung hệ thống bàn nâng – xoay đặt giữa sân khấu, có khả năng trượt về phía trước, giúp nghệ sĩ tiến gần hơn với khán giả và tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt, nhất là trong các tiết mục xiếc. Thiết kế này góp phần “nâng tầm” trải nghiệm sân khấu và tạo điểm nhấn cho loạt màn biểu diễn.

Khán giả mãn nhãn với những phần trình diễn nghệ thuật kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng.

Chương trình còn quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng, cùng các ban nhạc uy tín, đại diện cho nhiều dòng nhạc từ chính thống, trữ tình, nhạc nhẹ, nhạc trẻ đến âm nhạc đương đại. Trong đó có Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ; ca sĩ Minh Tuyết, Thu Minh, Phan Mạnh Quỳnh, Binz, Đỗ Hoàng Hiệp, Trung Quân Idol, Vũ Thùy Linh...

Năm 2025, Quảng Ninh ghi dấu ấn khi tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11,89%, dẫn đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 82.235 tỷ đồng, lập kỷ lục mới của địa phương.

Quy mô nền kinh tế của tỉnh ước đạt 368.445 tỷ đồng, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố; GRDP bình quân đầu người đạt hơn 10.400 USD.