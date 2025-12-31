Những địa điểm tổ chức lễ hội countdown chào năm mới 2026

(VTC News) -

Dịp Tết Dương lịch 2026, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026. Đồng thời, các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An, Quảng Ninh, Gia Lai, Khánh Hòa… sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật countdown (đếm ngược) chào đón năm mới.

Nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa chào đón Tết Dương lịch 2026.

Hà Nội

Theo kế hoạch, Dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội bố trí 5 điểm với 6 trận địa pháo hoa tại Trụ sở Báo Hà Nội mới và khu vực trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), đảo Dừa – Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng lượng pháo hoa gồm 4.000 quả tầm cao, 360 giàn tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn. Thời gian bắn pháo hoa từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Song song với các hoạt động trên, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình countdown với chủ đề “Mở kết nối thật”, diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Chương trình được xây dựng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, kết hợp sân khấu ngoài trời, âm nhạc hiện đại và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm giải trí hấp dẫn trong đêm Giao thừa Tết Dương lịch.

TP.HCM

Tại TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 dự kiến diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp; Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Ba điểm bắn pháo hoa tầm thấp gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới): 90 giàn pháo hoa tầm thấp; Tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn): 90 giàn pháo hoa tầm thấp; Khu biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè): 90 giàn pháo hoa tầm thấp.

Trước thời điểm điểm Giao thừa đón chào năm mới, TP.HCM sẽ tổ chức loạt sự kiện countdown quy mô lớn. Trong đó, chương trình Countdown Tiger Remix 2026 diễn ra tối 31/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời mở rộng sang các khu vực đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và Nhà hát Thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình Countdown 2026 tại The Global City dự kiến diễn ra từ 15h đến khuya ngày 31/12/2025, kết hợp các màn trình diễn nghệ thuật và pháo hoa hiệu ứng, phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Hải Phòng

Hải Phòng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào thời điểm 0h ngày 1/1/2026. Màn pháo hoa diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới, tạo điểm nhấn khép lại năm cũ và chào đón năm mới.

Ngoài ra, trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, TP Hải Phòng cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa đồng loạt tại hai địa điểm trên.

Quảng Ninh

Tối 31/12/2025, Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), kết hợp bắn pháo hoa tầm cao. Chương trình dự kiến kéo dài khoảng 180 phút, thu hút khoảng 50.000 người tham dự, với nhiều loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, visual, mapping hiện đại.

Nghệ An

Tối 31/12/2025, Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam” tại Quảng trường Ánh sáng – VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò), trong đó màn bắn pháo hoa diễn ra đúng thời khắc chuyển giao năm mới là điểm nhấn của sự kiện.

Trước thời điểm đếm ngược, chương trình nghệ thuật quy mô lớn sẽ giới thiệu không gian văn hóa xứ Nghệ giàu bản sắc, kết hợp hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và âm nhạc hiện đại như nhạc trẻ, EDM, rap…

Gia Lai

Chương trình countdown Gia Lai 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương” sẽ diễn ra vào tối 31/12/2025 tại hai điểm cầu phố biển Quy Nhơn và phố núi Pleiku.

Sự kiện countdown Tết Dương lịch 2026 được tổ chức theo hình thức kết nối cầu truyền hình tại hai điểm cầu trên tạo không gian giao thoa đặc biệt giữa phố biển và phố núi, mang ý nghĩa đặc biệt trong thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới.

Điểm nhấn của đêm sự kiện là màn pháo hoa kỹ xảo, khép lại năm 2025 và mở ra năm 2026 với nhiều kỳ vọng. Chương trình gồm phần mở đầu và 2 chương: “Sức sống mùa xuân - Lan tỏa yêu thương”, “Thắp lửa tuổi trẻ - Hội tụ quốc tế không gian”, với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, âm nhạc hiện đại, hệ thống ánh sáng, màn hình LED quy mô lớn; hội tụ đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang đến bức tranh mùa xuân đa sắc, kết nối cảm xúc của khán giả ở mọi lứa tuổi.

Khánh Hoà

Tối 31/12, Lễ hội Chào năm mới 2026 sẽ được tổ chức tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp diễn ra vào thời khắc chuyển giao sang năm mới.

Lâm Đồng

Chương trình “Countdown – Chào năm mới 2026” của tỉnh Lâm Đồng dự kiến diễn ra vào tối 31/12/2025, với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, DJ, trình diễn ánh sáng, màn hình LED 3D và pháo hoa nghệ thuật.

Theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026, được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt); khu vực Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết) và khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).