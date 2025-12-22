Lịch bắn pháo hoa tại Hà Nội dịp Tết Dương lịch

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến bắn pháo hoa Tết Dương lịch tại 5 điểm và Tết Nguyên đán tại 31 điểm với tổng cộng 38 trận địa pháo hoa.

Trong đó, dịp Tết Dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm, với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026 (thứ Năm).

Cụ thể, hai trận địa được bố trí tại phường Hoàn Kiếm, gồm khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Các điểm còn lại gồm đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm), vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Hà Nội bắn pháo hoa 5 điểm dịp Tết Dương lịch 2026.

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Đối với Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tại 31 điểm, với tổng số 32 trận địa. Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn vào 0h ngày 17/2/2026 (thứ Ba, đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND TP sẽ đề xuất báo cáo Thường trực Thành ủy phương án, kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, kế hoạch bắn pháo hoa đêm giao thừa với tư duy mới, nâng tầm quy mô và chất lượng; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ trình diễn ánh sáng mới, hiện đại kết hợp với pháo hoa truyền thống để tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng, mãn nhãn phục vụ nhân dân.

Đối với hoạt động văn hóa, du lịch, thành phố dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện phong phú, đa dạng từ trước Tết và kéo dài xuyên Tết. Các di tích mở cửa phục vụ Nhân dân và du khách trong suốt kỳ nghỉ; nhiều sản phẩm du lịch mới được ra mắt nhằm tạo không khí Tết truyền thống đặc trưng của Thủ đô.