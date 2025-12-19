Đường sắt Việt Nam đưa 162 toa xe hiện đại vào khai thác trước Tết 2026

(VTC News) -

Đồng thời triển khai các dự án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm đi tàu trên toàn mạng lưới đường sắt quốc gia.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia”. Cùng ngày, VNR cũng khởi công, khánh thành hai dự án quan trọng khác gồm: dự án chuyển đổi số triển khai ứng dụng Chatbot, Voice chat ứng dụng công nghệ AI trong chăm sóc khách hàng và dự án chuyển đổi xanh thử nghiệm nhiên liệu Diesel sinh học B5 (Bio-diesel) trên đầu máy D12E chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng.

Ngày 19/12/2025, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt Quốc gia”.

Ba công trình, dự án của ngành đường sắt là một phần trong tổng số hơn 230 dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên cả nước được đồng loạt khởi công, khánh thành trong ngày 19/12.

Công trình hiện đại hóa 162 toa xe với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, thời gian thi công khoảng 3 tháng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của ngành đường sắt trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách. Ngay sau lễ khánh thành, các đoàn tàu SE5 (xuất phát Hà Nội) và SE6 (xuất phát TP.HCM) mang diện mạo mới đã chính thức lăn bánh trên tuyến đường sắt Thống Nhất. Trong thời gian tới, các toa xe được nâng cấp sẽ tiếp tục được đưa vào khai thác trên các đoàn tàu SE1/2, SE3/4, SE7/8 và SE19/20, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Công trình hiện đại hoá toa xe của ngành đường sắt.

Theo VNR, việc hiện đại hóa toa xe tập trung vào bốn nhóm hạng mục chính nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện, tiện nghi và an toàn hơn cho hành khách. Trước hết là đổi mới thiết kế và vật liệu nội thất, thay thế thành vách cũ bằng gỗ, formica trang trí, tạo không gian thẩm mỹ, hiện đại và gần gũi.

Khu vực vệ sinh và buồng rửa cũng được nâng cấp toàn diện. Các thiết bị cũ được thay thế bằng buồng rửa mới, chậu rửa hiện đại, gương soi tích hợp đèn cảm ứng; bệ xí được thay bằng bệ sứ hoặc đá đúc phù hợp với mặt bằng, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Nhờ đó, hành khách được sử dụng không gian sạch sẽ, tiện nghi hơn trong suốt hành trình.

Hành khách được đi trong không gian sạch đẹp.

Để giảm tiếng ồn và rung lắc, các toa xe được lắp thêm cơ cấu chống rung, thay mới toàn bộ chặn cửa, góp phần hạn chế tối đa tiếng va đập và tiếng ồn vọng vào khoang khách khi tàu chạy. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin và chiếu sáng trên tàu được tân trang đồng bộ; bảng tin truyền thống được thay bằng bảng điện tử tích hợp, giúp hành khách dễ dàng cập nhật thông tin. Một số toa xe còn được trang bị thiết bị điều khiển tự động cửa gió điều hòa, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người đi tàu.

Không chỉ dừng lại ở nâng cao chất lượng dịch vụ, việc đưa 162 toa xe hiện đại vào khai thác còn góp phần tăng độ an toàn, ổn định trong vận hành, giảm chi phí sửa chữa phát sinh. Cùng với đó, hai dự án chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tiếp tục khẳng định quyết tâm của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong thực hiện các nhiệm vụ “6 tiên phong” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.