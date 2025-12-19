EVN đưa điện lưới ra Côn Đảo, hoàn thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

(VTC News) -

Sáng 19/12, tại nhiều địa phương trên cả nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình năng lượng quy mô lớn, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại tỉnh Phú Thọ, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án do EVN làm chủ đầu tư, có tổng công suất 480 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ công suất 240 MW, sản lượng điện bình quân khoảng 488,3 triệu kWh/năm.

Các đại biểu dự Lễ khánh thành Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng. Trong đó, EVN tự thu xếp khoảng 30% vốn, phần còn lại là vốn vay thương mại trong nước và vốn vay nước ngoài không có bảo lãnh Chính phủ. Khi đưa vào vận hành, dự án nâng tổng công suất toàn bộ Nhà máy Thủy điện Hòa Bình lên 2.400 MW.

Theo EVN, dự án có vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, khai thác hiệu quả nguồn nước xả thừa vào mùa lũ, đồng thời nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số hệ thống điện. Việc đưa công trình vào vận hành cũng giúp giảm chi phí vận hành chung, giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Toàn cảnh Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

Cùng thời điểm, tại TP.HCM, EVN và Ban Quản lý dự án Điện 3 tổ chức Lễ khánh thành Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo). Đây là lần đầu tiên Côn Đảo được cấp điện trực tiếp từ hệ thống điện quốc gia, thay thế nguồn điện diesel trước đây.

Đóng điện dự án điện Côn đảo

Dự án là tuyến lưới điện 110 kV dài 103,7 km, có kết cấu hỗn hợp, trong đó có đoạn cáp vượt biển, điểm đầu từ Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng cũ) cấp điện cho đặc khu Côn Đảo. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.923 tỷ đồng. Công trình được triển khai từ tháng 12/2024, đóng điện toàn tuyến vào ngày 2/9/2025 và chính thức cấp điện ổn định cho Côn Đảo từ đầu tháng 9/2025.

Việc đưa điện lưới quốc gia ra Côn Đảo được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, du lịch bền vững, nâng cao đời sống người dân, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng yếu về biển đảo.

EVN và Ban Quản lý dự án Điện 2 đã tổ chức Lễ Khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2.

Ngoài hai dự án trên, trong sáng 19/12, EVN và các đơn vị thành viên cũng khánh thành Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2 tại tỉnh Khánh Hòa; khởi công Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1 tại tỉnh Quảng Trị và Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – giai đoạn 2 tại tỉnh Khánh Hòa.