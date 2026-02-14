Cận cảnh cao tốc hơn 20.000 tỷ bất ngờ tạm dừng thông xe trong dịp Tết

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra đánh giá năng lực vận hành khai thác của tuyến đường đã xuất hiện các tình huống về đảm bảo an toàn khi vận hành, đặc biệt là xử lý các sự cố phát sinh nên chưa đảm bảo đủ điều kiện thông xe của dự án. Bên cạnh đó, một lý do khác là để đảm bảo đồng bộ khi khai thác các tuyến đường cao tốc và tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia lưu thông. Vì vậy, Ban Quản lý dự án 2 thông báo tạm dừng thông xe dự án Quảng Ngãi – Hoài Nhơn trong dịp Tết Nguyên đán.