XSMT 14/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 14/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 14/2. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 14/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 14/2 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do Đài Đắk Lắk (XSDLK) sẽ phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được thực hiện do Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng từ Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ được quay số do Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được diễn ra tại Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được thực hiện do Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ được nhận giải trong thời gian 30 ngày, tính từ ngày công bố kết quả quay số hoặc từ ngày vé hết hạn lưu hành. Sau mốc thời gian này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết chi trả thưởng.

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng có thể làm thủ tục nhận giải tại trụ sở công ty xổ số, các chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đại lý được ủy quyền chi trả.

- Với những giải thưởng có giá trị nhỏ, đổi thưởng tại đại lý sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn, tuy nhiên người nhận giải cần trả phí đổi vé, thường khoảng 0,5%–1% tùy khu vực.

- Nếu trúng giải lớn, bạn nên đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành vé để nhận đủ tiền thưởng sau khi trừ thuế theo quy định, đồng thời không phải mất thêm phí hoa hồng như khi lĩnh thưởng tại đại lý.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.