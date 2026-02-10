XSMT 10/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 10/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 10/2. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 10/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 10/2 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kết quả XSMT được quay thưởng bởi Đài Phú Yên (XSPY) và Đài Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT do Đài Đắk Lắk (XSDLK) phối hợp cùng Đài Quảng Nam (XSQNA) tổ chức quay số.

- Thứ Tư: Kỳ quay XSMT được thực hiện tại Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Đài Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT được mở thưởng với sự tham gia của các Đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT được quay số từ Đài Gia Lai (XSGL) và Đài Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: XSMT diễn ra tại các Đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Kỳ quay XSMT được thực hiện bởi Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi may mắn trúng thưởng, người chơi có thể lựa chọn nhận giải tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý xổ số ở khu vực gần nhất.

- Để tiết kiệm thời gian và làm thủ tục nhanh gọn, nhiều người ưu tiên đổi vé tại các đại lý được công ty XSKT ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải, tùy từng địa điểm.

Trong trường hợp đến lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng giải sẽ nhận đủ số tiền thưởng sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng phải do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp, các thông tin in trên vé phải phù hợp với kỳ quay thưởng và có dãy số khớp với một trong những giải đã được công bố. Ngoài ra, vé cần được giữ nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa hay can thiệp hình thức. Thời hạn đến nhận thưởng là trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng theo quy định hiện hành.

