XSMT 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/2/2026

Tra cứu KQXS ngày 4/2/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 4/2. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 4/2/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 4/2 - KQXSMT thứ 4

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung được đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung được mở thưởng tại đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung được các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung được quay do đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung được diễn ra tại các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung được đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) thực hiện.

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

- Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai cách nhận thưởng phù hợp với nhu cầu của mình:

- Cách thứ nhất là đổi vé trúng tại các đại lý vé số gần nơi ở. Hình thức này nhanh gọn, thuận tiện, nhưng người trúng thưởng sẽ cần trả một khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận của đại lý.

- Cách thứ hai là đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết ghi trên mặt sau của vé. Phương án này thường được ưu tiên với các giải thưởng giá trị cao, giúp đảm bảo an toàn và không mất phí đổi thưởng như khi qua đại lý.

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMT

- Đối với người chơi, cần lưu ý thực hiện thủ tục nhận thưởng trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng. Việc lĩnh thưởng có thể tiến hành tại công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nhất.

- Về phía công ty XSKT, có trách nhiệm đảm bảo chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu, đồng thời cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của người trúng giải.

