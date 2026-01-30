XSMT 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 30/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 30/1. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 30/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 30/1 - KQXSMT thứ 6

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) tại đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) quay tại đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) quay ở đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Để được công nhận trúng thưởng, vé số phải do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành hợp lệ. Ngày quay thưởng in trên vé cần trùng với kỳ mở thưởng, và dãy số dự thưởng phải khớp với một trong các giải do Công ty XSKT công bố.

- Ngoài ra, vé số phải còn nguyên trạng, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay chỉnh sửa nội dung. Vé cũng cần đảm bảo còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định để người trúng có thể thực hiện thủ tục nhận giải.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn hiệu lực và không được giải quyết trả thưởng.

- Theo quy định, thời gian chi trả giải thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi công ty xổ số nhận được yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ. Trên thực tế, các công ty xổ số kiến thiết thường cố gắng hoàn tất thủ tục nhanh nhất để người trúng sớm nhận được tiền thưởng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.