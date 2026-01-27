XSMT 27/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 27/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 27/1. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 27/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 27/1 - KQXSMT thứ 3

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng bởi đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ đến từ đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL), Ninh Thuận (XSNT) sẽ quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay do đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay tại đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số hoặc ngày kết thúc thời gian lưu hành của vé. Nếu quá thời hạn quy định, vé trúng sẽ hết hiệu lực và không được chi trả tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

Công ty xổ số kiến thiết phát hành vé có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng quy định đã công bố. Thời gian thanh toán tối đa là 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp, việc chi trả sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

