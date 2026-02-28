Tuyên Quang: Nghe lời người lạ trên mạng, 5 học sinh lớp 8 bỏ nhà đi làm thuê

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp Công an xã Minh Tân kịp thời ngăn chặn 5 học sinh lớp 8 rời khỏi địa phương theo lời rủ đi làm thuê.

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/2, Công an xã Minh Tân nhận tin báo 5 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú xã Minh Tân bị một người lạ trên mạng xã hội dụ đến Bắc Ninh làm việc.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin, cả 5 em đã rời trường, bắt xe khách xuống Hà Nội. Nhận định vụ việc có dấu hiệu lôi kéo trẻ chưa đủ tuổi lao động tham gia làm việc trái quy định, tiềm ẩn nhiều rủi ro, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, truy tìm.

Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn 5 học sinh bị dụ rời địa phương đi làm thuê. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều trở ngại do các em còn nhỏ, không có phương tiện liên lạc, việc di chuyển liên tỉnh khiến công tác rà soát phức tạp hơn. Các tổ công tác phải phối hợp nhiều hướng, đồng thời trao đổi thông tin với công an địa phương nơi nghi các em có mặt.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hà Nam 2, tỉnh Ninh Bình xác định được 5 học sinh đang ở trong phòng ký túc xá của Khu cung ứng nhân lực Winbro Phú Quý, thuê lại địa điểm làm việc của Công ty cổ phần Hà Hoa Tiên tại phường Hà Nam 2. Các em sau đó được đưa về an toàn.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn; kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để phối hợp với lực lượng chức năng.

Người dân cũng cần nâng cao nhận thức, cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo, dụ dỗ qua mạng với những lời hứa “việc nhẹ lương cao”, “đi làm nhanh, không cần giấy tờ”, vốn là thủ đoạn thường được các đối tượng xấu sử dụng để lôi kéo trẻ vị thành niên với hậu quả khôn lường.