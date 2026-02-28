Giá vàng hôm nay 28/2: Tăng lên sát ngưỡng 5.300 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng tăng mạnh nhờ được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị, sau khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran được gia hạn, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm càng hỗ trợ thêm cho kim loại quý này.

"Hiện đang có rất nhiều lo ngại về địa chính trị, tất cả các yếu tố đều hội tụ cho thấy khả năng cao sẽ xảy ra một cuộc tấn công quân sự vào cuối tuần này, vì vậy đây là động thái hướng tới các tài sản trú ẩn an toàn", Phillip Streible, chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, cho biết.

Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân hôm thứ Năm, nhưng nhiều giờ đàm phán đã kết thúc mà không có bước đột phá nào có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ trong bối cảnh tăng cường quân sự quy mô lớn.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem đã cho phép nhân viên và gia đình không thiết yếu rời khỏi Israel do rủi ro an ninh.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh. (Ảnh: Minh Đức)

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, khiến vàng, vốn không trả lãi, trở nên hấp dẫn hơn do làm giảm chi phí cơ hội.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181 triệu đồng/lượng (mua) - 184 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180,9 triệu đồng/lượng (mua) và 183,9 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.278 USD/ounce, tăng 95 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dù giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce thiết lập từ tháng 2, tuy nhiên các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Bank of America tái khẳng định mục tiêu giá vàng trong 12 tháng là 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận kim loại quý này đang phải đối mặt với một số lực cản trước mắt, khi nhà đầu tư điều chỉnh sau giai đoạn giá tăng mạnh.

Còn theo dự báo mới nhất từ các nhà phân tích hàng hóa của J.P. Morgan, giá vàng giao ngay được dự báo sẽ tăng thêm 22% so với hiện tại vào cuối năm 2026.

Theo đó, nhu cầu mạnh mẽ và bền bỉ từ cả ngân hàng trung ương lẫn nhà đầu tư trong giai đoạn đến năm 2026 sẽ là động lực chính, qua đó đẩy giá vàng lên khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm. Ngân hàng đầu tư này đồng thời nâng dự báo giá vàng dài hạn lên 4.500 USD/ounce.