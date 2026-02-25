Đóng

Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang: Giá vàng, bạc bật tăng

(VTC News) -

Giá vàng, bạc tăng vọt, trong khi lợi tức trái phiếu Mỹ giảm nhanh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang 2026.

Nguyễn Ngọc
