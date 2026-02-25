Nam thanh niên ở Đà Nẵng dùng clip nhạy cảm đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ

(VTC News) -

Ngày 25/2, Công an phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng, cho biết đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N. (SN 2006, trú xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng dâm”.

Theo hồ sơ vụ việc, lúc 14h45 ngày 24/2, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra nhà nghỉ thuộc phường Điện Bàn thì phát hiện, bắt quả tang N.V.N. đang thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X. (SN 2007, trú phường Điện Bàn).

N.V.N. tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Qua đấu tranh ban đầu, N.V.N. khai nhận, cuối năm 2023, giữa kẻ này và chị L.T.X. có quan hệ tình cảm, nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. N.V.N. đã lén quay lại các video nhạy cảm.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2/2026 đến nay, nhằm mục đích tiếp tục quan hệ tình dục, đối tượng nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội, gửi cho gia đình X. nếu nạn nhân không đồng ý gặp mặt. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X. buộc phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.V.N.

Bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N.V.N. đã 2 lần ép buộc chị L.T.X. quan hệ trái ý muốn. Đến chiều 24/2, khi kẻ này tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ thì bị Công an phường Điện Bàn phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Tang vật công an tạm giữ gồm: 1 điện thoại di động của N.V.N. (nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm) cùng một số vật chứng liên quan.