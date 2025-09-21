Bắt kẻ dùng clip nhạy cảm đe dọa, cưỡng dâm người yêu cũ

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, quê Quảng Trị; hiện ở phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về tội “Cưỡng dâm”.

Trước đó, ngày 17/7, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của chị L.M.C. (SN 2003, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị Nguyễn Duy Tuấn cưỡng dâm.

Nguyễn Duy Tuấn bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra xác định: Tuấn và chị C. quen biết, yêu nhau từ tháng 10/2024.

Đến tháng 6/2025, cả hai chia tay. Trong thời gian quen nhau, Tuấn đã bí mật quay lại những hình ảnh nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi chia tay, Tuấn tìm cách nối lại tình cảm nhưng bị từ chối.

Kẻ này sau đó đã dùng hình ảnh, video khỏa thân để đe dọa, buộc chị C. phải gặp mặt và quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học tập, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu.

Ngày 5/7/2025, Tuấn đưa chị C. đến khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) để thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 8/7/2025, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên đường Đa Mặn 2, phường Ngũ Hành Sơn và lặp lại hành vi tương tự.

Tại cơ quan công an, tên này thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Khám xét điện thoại của Tuấn, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan.