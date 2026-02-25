Con trai 'bầu Hiển' ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 25/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin về danh sách chính thức những ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết, trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, tỷ lệ cơ cấu… đều cao hơn các nhiệm kỳ trước.

Trong đó, danh sách 54 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, sau hiệp thương vòng 3, có 33 người trình độ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (62,3%); 20 người có trình độ đại học (37,7%); nữ có 23 người (43,4%), 7 người dưới 40 tuổi (13,2%), 15 người tái cử (27,7%) và 4 người ngoài Đảng (7,5%).

Quang cảnh hội nghị.

Trong danh sách 205 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, có 149 người là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ (đạt 60,1%); 98 người có trình độ đại học (39,5%) và 1 người có trình độ dưới đại học (0,4%); nữ có 107 người (43,1%), 4 người dân tộc thiểu số (1,6 %), 84 người dưới 40 tuổi (33,9%), 34 người ngoài Đảng (13,7%) và 50 người tái cử (20,2%).

Theo Quyết định 50 của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, 205 ứng viên tại 31 đơn vị bầu cử sẽ cạnh tranh 125 ghế đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới.

Ông Đỗ Vinh Quang.

Danh sách ứng viên HĐND TP Hà Nội được công bố có ông Đỗ Vinh Quang (SN 1995, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội).

Ông Quang là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).