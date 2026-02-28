Nguyên tắc 'vàng' không thể bỏ qua khi thiết kế phòng bếp

(VTC News) -

Trong cuộc sống hiện đại, phòng bếp không còn đơn thuần là nơi nấu nướng mà trở thành “trái tim” của ngôi nhà, kết nối các thành viên và thể hiện phong cách sống của gia chủ. Tuy nhiên, không ít gia đình đầu tư mạnh vào thẩm mỹ nhưng lại bỏ qua yếu tố công năng, khiến việc sử dụng lâu dài trở nên bất tiện.

Theo các kiến trúc sư, một căn bếp lý tưởng cần tuân thủ những nguyên tắc thiết kế quan trọng dưới đây.

Nguyên tắc tam giác vàng

Nguyên tắc đầu tiên và cũng quan trọng nhất là bố trí theo “tam giác công năng”, gồm ba khu vực chính: bếp nấu, bồn rửa và tủ lạnh. Khoảng cách giữa ba điểm này cần đủ gần để di chuyển thuận tiện nhưng không quá sát gây chật chội.

Khi thiết kế phòng bếp cần áp dụng nguyên tắc “tam giác vàng”. (Ảnh: Porch)

Thiết kế hợp lý giúp người nội trợ giảm số bước di chuyển, tiết kiệm thời gian và hạn chế va chạm khi nấu ăn. Đây là nguyên tắc được áp dụng rộng rãi trong cả căn hộ nhỏ lẫn nhà phố hay biệt thự hiện đại.

Ưu tiên công năng trước thẩm mỹ

Sai lầm phổ biến hiện nay là chạy theo xu hướng mà quên nhu cầu sử dụng thực tế. Một căn bếp đẹp nhưng thiếu không gian lưu trữ hoặc mặt bàn quá hẹp sẽ nhanh chóng trở nên bất tiện.

Các chuyên gia nội thất cho rằng, cần tính toán kỹ thói quen sinh hoạt của gia đình: nấu ăn nhiều hay ít, số lượng thành viên, tần suất tiếp khách… để lựa chọn diện tích mặt bếp, hệ tủ và thiết bị phù hợp. Công năng tốt chính là yếu tố giúp căn bếp luôn gọn gàng và bền vững theo thời gian.

Ánh sáng và thông gió

Phòng bếp thường phát sinh nhiệt, khói và mùi thức ăn, vì vậy thông gió tự nhiên là điều không thể thiếu. Nếu có thể, nên bố trí cửa sổ hoặc giếng trời để không khí lưu thông tốt hơn.

Ngoài ánh sáng tự nhiên, hệ thống đèn cũng cần được phân lớp hợp lý: ánh sáng tổng thể cho toàn bộ không gian, ánh sáng tập trung tại khu sơ chế và nấu nướng. Ánh sáng đủ và đúng vị trí không chỉ giúp nấu ăn an toàn mà còn tạo cảm giác sạch sẽ, dễ chịu.

Vật liệu bền, dễ vệ sinh

Bếp là khu vực chịu tác động của nhiệt độ, dầu mỡ và độ ẩm cao, do đó việc lựa chọn vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Mặt đá chống trầy xước, tủ bếp chống ẩm, kính ốp tường hoặc gạch men nhẵn là những lựa chọn phổ biến.

Phòng bếp nên ưu tiên vật liệu dễ lau chùi. (Ảnh: HomeL)

Nên ưu tiên vật liệu dễ lau chùi để tiết kiệm thời gian vệ sinh hằng ngày. Một căn bếp sạch sẽ không chỉ đảm bảo vệ sinh mà còn kéo dài tuổi thọ nội thất.

Tối ưu không gian lưu trữ

Một căn bếp bừa bộn thường xuất phát từ việc thiếu chỗ cất đồ. Thiết kế tủ bếp kịch trần, ngăn kéo chia khoang, giá xoay góc hay hệ phụ kiện thông minh giúp tận dụng tối đa diện tích mà vẫn giữ được sự ngăn nắp.

Xu hướng hiện nay là “giấu” đồ dùng sau các cánh tủ để tạo cảm giác tối giản, giúp không gian bếp luôn rộng rãi và hiện đại hơn.

An toàn luôn đặt lên hàng đầu

Thiết kế bếp cần chú ý đến yếu tố an toàn như khoảng cách hợp lý giữa bếp nấu và bồn rửa, ổ điện đặt xa nguồn nước, sàn chống trơn trượt và hệ thống hút mùi hiệu quả.

Đối với gia đình có trẻ nhỏ, nên hạn chế góc cạnh sắc nhọn và ưu tiên thiết bị có khóa an toàn. Những chi tiết nhỏ này giúp giảm đáng kể rủi ro trong quá trình sử dụng.

Màu sắc hài hòa, tạo cảm hứng nấu ăn

Màu sắc phòng bếp nên hướng đến cảm giác ấm cúng và sạch sẽ. Các gam màu trung tính như trắng, be, xám sáng hoặc màu gỗ tự nhiên được ưa chuộng vì dễ phối nội thất và ít lỗi thời.

Ngoài ra, có thể tạo điểm nhấn bằng đèn thả, đảo bếp hoặc mảng tường trang trí để không gian thêm sinh động mà không gây rối mắt.

Đảm bảo an toàn

Những vật dụng dễ bắt lửa như rèm cửa cần được bố trí cách xa khu vực bếp nấu, đồng thời nên sử dụng thảm chống trơn trượt để hạn chế nguy cơ té ngã.

Với gia đình có trẻ nhỏ, dao kéo và các loại nước tẩy rửa nên được cất trong ngăn kéo có khóa an toàn. Riêng lò nướng, vị trí lắp đặt nên cao tối thiểu 91 cm nhằm tránh việc trẻ vô tình chạm vào hoặc mở cửa lò khi thiết bị vẫn còn nóng, gây nguy hiểm.