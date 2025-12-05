Những mẫu thiết kế phòng bếp 15m² tiện nghi đáng tham khảo

Dù không quá rộng rãi, nhưng với cách bố trí khoa học và lựa chọn nội thất phù hợp, không gian 15m² hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ công năng, đảm bảo tính thẩm mỹ và sự tiện nghi.

Dưới đây là những mẫu thiết kế phòng bếp 15m² hiện đại được ưa chuộng:

Bếp chữ L

Bếp chữ L luôn là một trong những thiết kế phổ biến nhờ khả năng tận dụng góc tường hiệu quả. Với diện tích 15m², thiết kế bếp chữ L tạo được khoảng di chuyển thoải mái mà vẫn tối ưu khu vực nấu, rửa và lưu trữ.

(Ảnh: Klux)

Các tủ bếp dưới – trên được phân tầng khoa học giúp đồ dùng được sắp xếp gọn gàng. Đặc biệt, kiểu bếp chữ L cho phép gia chủ bố trí thêm bàn ăn 4–6 ghế mà không gây cảm giác chật chội.

Bếp chữ I

(Ảnh: Nội thất Bảo Nam)

Với tủ bếp chữ I, các khu vực chức năng được bố trí dọc theo một bức tường, tạo không gian nấu nướng gọn gàng.

Bếp chữ U

(Ảnh: Klux)

Tủ bếp chữ U thường sử dụng trong các không gian có diện tích rộng. Thiết kế bao quanh 3 mặt giúp tận dụng tối đa diện tích, tạo không gian khép kín.

Trên mặt bàn bếp, nhiều khu vực xử lý thực phẩm được phân chia rõ ràng, đảm bảo quy trình nấu nướng nhanh gọn. Với diện tích 15m², chỉ cần khéo léo lựa chọn màu sắc sáng và hệ thống đèn âm trần, căn bếp chữ U sẽ trở nên rộng rãi và hiện đại hơn.

Phòng bếp tân cổ điển

(Ảnh: Sbshouse)

Phòng bếp tân cổ điển nổi bật với họa tiết đặc trưng mang lại cảm giác thanh thoát. Điểm nhấn là những đường phào chỉ mảnh mai chạy dọc hệ tủ bếp và trần nhà.

Gam màu trắng kem, vàng nhạt, ghi sáng, góp phần mở rộng thị giác và tăng thêm sự trang nhã.

Phòng bếp Scandinavian

(Ảnh: Sbshouse)

Phòng bếp sử dụng gam trắng chủ đạo - đặc trưng của phong cách Bắc Âu (Scandinavian) giúp mở rộng thị giác và tạo cảm giác thoáng đãng.

Các đường nét thiết kế tối giản, loại bỏ chi tiết rườm rà, thay vào đó là bố cục mạch lạc và ánh sáng tự nhiên được tận dụng tối đa.

Phòng bếp tối giản

(Ảnh: Sbshouse)

Nhiều gia chủ ưu tiên phong cách tối giản cho căn bếp 15m² vì dễ dọn dẹp, ít chi tiết gây rối mắt. Tủ bếp phẳng, tay nắm âm, gam màu trung tính như trắng, be hoặc ghi nhẹ được xem là lựa chọn phù hợp.

Phong cách này giúp căn bếp trông rộng hơn, đồng thời làm nổi bật những món đồ trang trí như đèn thả, kệ gỗ hoặc cây xanh.

Bếp liền phòng khách

(Ảnh: bếp Tomate)

Không ít căn hộ chung cư thiết kế bếp liền phòng khách nhằm tạo cảm giác thông thoáng và gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Với diện tích bếp 15m², việc kết hợp thêm quầy bar hoặc vách ngăn nhẹ giúp không gian vừa có tính riêng tư, vừa tạo điểm nhấn trang trí. Sử dụng hệ thống hút mùi mạnh và bố trí cửa sổ hoặc quạt thông gió là yếu tố quan trọng để tránh ám mùi sang phòng khách.