(VTC News) -

Bàn đảo là gì?

Bàn đảo hay đảo bếp là một phần tách biệt nhưng nằm trong tổng thể không gian bếp. Bàn đảo thường được đặt ở vị trí trung tâm khu bếp. Bàn đảo có thể được sử dụng như khu sơ chế thực phẩm, bàn ăn phụ, nơi để đồ điện nhỏ hoặc vị trí lắp bồn rửa...

Trong thiết kế hiện đại, bàn đảo không chỉ mang chức năng thực tế mà còn là điểm nhấn thẩm mỹ, giúp không gian trở nên sang trọng, tiện nghi và có tính kết nối cao, đặc biệt với những ngôi nhà theo phong cách mở, nơi phòng bếp liền kề phòng khách.

Ưu điểm của đảo bếp

Ưu điểm lớn nhất của bàn đảo là tăng không gian chế biến, giúp việc nấu ăn dễ dàng và thoải mái hơn. Mặt bàn đảo có thể tận dụng làm bàn ăn sáng, không gian trò chuyện khi nấu ăn, giúp gắn kết các thành viên trong gia đình.

Bàn đảo giúp tăng tính thẩm mỹ cho phòng bếp. (Ảnh: Tubepthiện)

Tùy thuộc vào thiết kế, bàn đảo có thể nhiều vách ngăn tủ, hộc kéo, giúp tạo không gian lưu trữ.

Một chiếc bàn đảo nhỏ xinh, phối màu hài hòa với tủ bếp sẽ khiến không gian thêm hiện đại và có chiều sâu hơn.

Nhược điểm của bàn đảo

Với những căn bếp nhỏ, việc bố trí bàn đảo có thể khiến không gian trở nên chật chội. Hơn nữa, thi công đảo bếp thường tốn chi phí hơn so với tủ bếp thông thường. Nếu không tính toán kỹ về kích thước và vị trí đặt, đảo bếp có thể làm gián đoạn luồng di chuyển.

Phòng bếp nhỏ có nên thiết kế bàn đảo?

Theo các chuyên gia nội thất, với những căn bếp nhỏ, điều quan trọng là tận dụng hợp lý từng centimet diện tích. Bàn đảo hoàn toàn có thể xuất hiện trong không gian hạn chế nếu diện tích tối thiểu của bếp đạt khoảng 8–10 m2, đảm bảo có lối đi xung quanh bàn đảo ít nhất 80–90 cm để di chuyển thuận tiện.

Với bếp có diện tích hạn chế, nên chọn kích thước bàn đảo nhỏ gọn, chiều dài khoảng 1–1,2 m, chiều rộng 50–60 cm.

Bàn đảo nên tích hợp công năng thông minh, chẳng hạn như thiết kế tủ chứa đồ bên dưới, bàn gập có thể mở rộng khi cần, hoặc kết hợp làm bàn ăn sáng, quầy bar mini.

Ngoài ra, việc thiết kế bàn đảo trong bếp cũng cần xem xét đến nhu cầu sử dụng và ngân sách của gia chủ.

Để bàn đảo phát huy hiệu quả mà không gây bí bách, gia chủ không chọn bàn quá lớn hoặc cao hơn mặt bếp chính, vì sẽ khiến không gian bị ngắt quãng, mất cân đối. Nên ưu tiên thiết kế đa năng, kết hợp ngăn kéo, tủ nhỏ, ổ cắm điện để tăng tiện ích. Chọn mặt bàn đá sáng màu hoặc gỗ nhạt giúp bếp rộng thoáng hơn.