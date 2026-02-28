Công nghệ 28/2: Google Maps được gỡ hạn chế, robot nhảy múa cùng người cao tuổi

(VTC News) -

Google Maps chính thức hoạt động đầy đủ tại Hàn Quốc

Bộ Giao thông Hàn Quốc vừa chấp thuận cho Google xuất khẩu dữ liệu bản đồ chi tiết ra khỏi lãnh thổ, mở đường cho việc cung cấp dịch vụ chỉ đường lái xe và đi bộ theo thời gian thực. Đây là bước tiến quan trọng sau nhiều năm Google gặp hạn chế do lo ngại an ninh quốc gia.

Người dùng trải nghiệm Google Maps với chỉ đường thời gian thực tại tại Hàn Quốc. (Nguồn: Engadget)

Theo Google, quyết định này sẽ giúp ứng dụng Maps tại Hàn Quốc có thể hiển thị thông tin GPS, địa điểm kinh doanh và nhà hàng, đồng thời hỗ trợ người dùng thuận tiện hơn trong di chuyển. Tuy nhiên, việc triển khai phải tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt, như không hiển thị tọa độ quân sự nhạy cảm.

Dù được kỳ vọng mang lại lợi ích cho người dùng, một số chuyên gia cảnh báo nguy cơ Google chiếm lĩnh thị trường, ảnh hưởng đến các ứng dụng bản đồ nội địa như Naver và Kakao. Đây cũng là vấn đề từng gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Robots khiêu vũ, hỗ trợ người cao tuổi ở Tây Ban Nha

Barcelona, Tây Ban Nha vừa triển khai dự án thí điểm đưa 600 robot vào nhà riêng và trung tâm chăm sóc để hỗ trợ người cao tuổi, đặc biệt những người trong giai đoạn đầu suy giảm nhận thức. Các robot có thể nhắc lịch hẹn, gọi điện cho nhân viên xã hội trong trường hợp khẩn cấp và thậm chí cùng người dùng khiêu vũ để tạo sự gắn kết.

Bà Irene Veglison, 67 tuổi, ôm chú mèo tên Sweet bên cạnh con robot có biệt danh "Sandi" trong căn hộ của mình. (Nguồn: Reuters)

Theo chính quyền thành phố, chương trình được tài trợ 3,8 triệu euro từ quỹ phục hồi hậu COVID của Liên minh châu Âu. Robot do công ty Misty Robotics (Mỹ) sản xuất và được phân phối tại châu Âu bởi doanh nghiệp Catalan Grup Saltó. Mục tiêu lâu dài là giúp thiết bị phát hiện nguy cơ và cảnh báo kịp thời cho nhân viên y tế hoặc xã hội.

Hiện tại, robot đã mang lại sự thay đổi tích cực cho nhiều người cao tuổi sống một mình. Chúng không chỉ nhắc nhở uống thuốc, báo thức buổi sáng mà còn mang đến cảm giác an toàn và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày.

VNPT triển khai chương trình thúc đẩy hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ số

VNPT vừa công bố chương trình "Săn Ngựa Vàng - Đón ngàn tài lộc" dành cho hộ kinh doanh trong dịp đầu năm. Hộ kinh doanh đăng ký sử dụng thành công bất kỳ dịch vụ nào trong hệ sinh thái số của VNPT trong thời gian khuyến mại sẽ nhận 01 mã dự thưởng. Chương trình diễn ra từ 3/3 đến 27/4, mang thông điệp "Mã đáo thành công", với 4 đợt quay thưởng, giải thưởng mỗi đợt là 3 Ngựa Vàng 5 chỉ vàng 9999.

Hộ kinh doanh sử dụng app VNPT hỗ trợ xuất hóa đơn, quản lý bán hàng. (Nguồn: VNPT)

Các giải pháp số của VNPT được thiết kế như một "trợ lý số", giúp hộ kinh doanh xuất hóa đơn, quản lý bán hàng, kê khai thuế chỉ với vài thao tác trên điện thoại. Dữ liệu được đồng bộ tự động, giảm sai sót thủ công và đảm bảo kết nối chính xác với cơ quan thuế.

Chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong cộng đồng hộ kinh doanh, đồng thời tạo thêm động lực cho khách hàng trong năm mới.