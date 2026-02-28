Hiện trạng đường Láng trước đề xuất mở rộng lên gần 54m

Toàn cảnh đường Láng trước đề xuất mở rộng hơn 50 m.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP Hà Nội phương án đầu tư dự án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng gần 16.915 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.
Đoạn tuyến này trùng với đường Láng - một trong những trục giao thông quan trọng của Thủ đô, dài hơn 4km chạy dọc sông Tô Lịch, kết nối khu vực Cầu Giấy với Ngã Tư Sở. Đây là tuyến có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều cơ sở đào tạo, văn phòng và khu dân cư lâu năm.
Theo đề xuất, dự án được nghiên cứu hai phương án. Phương án thứ nhất là xây dựng cầu cạn trùng tim đường hiện hữu theo quy hoạch, kết hợp mở rộng đường dưới thấp với mặt cắt ngang khoảng 53,5m, đường trên cao rộng khoảng 19m. Phương án này được đánh giá phù hợp quy hoạch, thuận lợi kết nối giao thông và có chi phí đầu tư thấp hơn.
Phương án còn lại là xây dựng hầm chìm đường kính lớn kết hợp hệ thống thoát nước. Tuy nhiên, theo cơ quan chuyên môn, phương án này gặp nhiều vướng mắc về kỹ thuật do ảnh hưởng bởi hệ thống trụ cầu đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giao cắt với tuyến đường sắt đô thị số 5 và điều kiện cao độ thực tế, khiến hiệu quả đầu tư không cao.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đường Láng thường xuyên xảy ra ùn tắc vào các khung giờ cao điểm sáng và cuối giờ chiều. Đặc biệt, tại khu vực đường Láng giao Trường Chinh, Ngã Tư Sở, người dân phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như nhích từng mét.
Mặc dù khu vực đầu đường tại Ngã Tư Sở đã được mở rộng lên 4-5 làn xe, song chiều dài đoạn mở rộng chỉ khoảng 200m, sau đó mặt đường thu hẹp khiến lưu lượng phương tiện dồn ứ.
Hiện mỗi chiều đường Láng có 3 làn xe, dải phân cách giữa trồng cây xanh. Phía sát sông Tô Lịch có lối dành cho người đi bộ và xe đạp. Tuy nhiên, lòng đường hẹp trong khi lượng phương tiện lớn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào dịp lễ, Tết.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, với bề rộng khoảng 10,5m mỗi chiều, năng lực thông hành tối đa của tuyến khoảng 3.000 phương tiện/giờ, nhưng thực tế đã lên tới khoảng 8.000 phương tiện/giờ. Tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm được xác định là nguyên nhân chính gây ùn ứ tại khu vực này.
Việc mở rộng tuyến được kỳ vọng sẽ hoàn thiện trục Vành đai 2, giảm áp lực cho nút giao Ngã Tư Sở và phát huy hiệu quả đoạn trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở đã đưa vào khai thác.
Dọc tuyến có nhiều nút giao quan trọng như Láng - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh, Láng - Lê Văn Lương - Láng Hạ, Láng - Yên Lãng. Do mặt đường hẹp, phương tiện đông, các điểm giao cắt này thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm.
Ông Trần Văn Minh (62 tuổi, trú tại khu vực Ngã Tư Sở) cho biết, gia đình ông ở đây từ trước năm 2000, chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của khu vực này. Theo ông Minh, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong khoảng hơn chục năm trở lại đây khiến việc đi lại trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. “Buổi sáng và cuối giờ chiều, xe nối dài, nhiều hôm phải mất gấp đôi thời gian mới ra khỏi khu vực”, ông Minh nói.
Tại khu vực Cầu Giấy, nơi tập trung nhiều trường học và văn phòng, tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm cũng diễn ra thường xuyên. Theo chia sẻ một người dân sinh sống gần nút giao Láng - Nguyễn Chí Thanh, việc di chuyển qua đoạn này vào giờ cao điểm “gần như phải đi từng mét”.
Đường Láng hiện là một trong những trục giao thông có mật độ phương tiện cao bậc nhất khu vực phía tây nam Hà Nội, giữ vai trò kết nối từ Ngã Tư Sở lên Cầu Giấy và liên thông với nhiều tuyến lớn như Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Lương.
Nếu được mở rộng lên 53,5m theo đề xuất, tuyến đường không chỉ tăng năng lực thông hành mà còn góp phần giảm áp lực cho các nút giao trọng điểm. Việc đồng bộ hạ tầng trên cao và dưới thấp cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện tổ chức giao thông, hạn chế xung đột dòng xe và từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua trên tuyến đường này.