Lời kể của nạn nhân trở về từ địa ngục ‘Việc nhẹ lương cao’

Ánh hào quang cùng lời hứa ngọt ngào về “Việc nhẹ lương cao” của những kẻ tuyển lao động trên không gian mạng luôn có sức hút với không ít nam, nữ thanh niên đang tìm việc làm. Chúng luôn tỏ ra ân cần hỗ trợ và nhiệt tình tư vấn cho người tìm việc. Chỉ đến khi qua khỏi biên giới thì bộ mặt xảo trá của những kẻ buôn, bán người mới lộ diện. Từ thời điểm đó, người lao động trở thành “món hàng” đúng nghĩa được mua bán, trao đổi trong tay những kẻ buôn, bán người.

Những kẻ mất nhân tính.

Chạy trốn trên quãng đường gần 20km giữa buổi trưa nắng rát, với khao khát cháy bỏng là bằng mọi giá phải thoát khỏi địa ngục “Việc nhẹ lương cao”, tìm về với quê hương, với gia đình... Bàn chân phồng rộp vẫn còn hằn những vết sẹo sau gần 20 ngày chạy trốn. Tất cả 65 công dân Việt Nam được phía Campuchia trao trả tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đã phải trải qua một “cơn ác mộng” của cuộc đời, được trở về với gia đình là cái kết có hậu.

Các công dân được đón về Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

T.L.H và V.T.G cùng thường trú ở Củ Chi, TP.HCM đã có một thời gian dài yêu thương và cùng nhau hẹn ước tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, điều kiện cuộc sống còn khó khăn nên đôi bạn đã quyết định cùng đi làm thêm một thời gian kiếm tiền để về làm đám cưới.

Thế rồi tiếng gọi và lời hứa ngọt ngào của những kẻ buôn, bán người về một nơi “Việc nhẹ lương cao” đã kéo được hai người vào vòng xoáy. Cả hai đã bị đưa sang Campuchia và bán vào một nơi gọi là Kim Sa 5.

Sau khi vào đây, V.T.G mới phát hiện mình đã mang thai. Biết sự thật này, các đối tượng làm quản lý ở đây đã cưỡng ép buộc V.T.G phải uống thuốc phá bỏ thai nhi. Không còn con đường nào khác, V.T.G đành phải làm theo.

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư trong thời gian chờ làm thủ tục để được hồi gia, V.T.G cho biết: “Em phá thai đã được gần 1 tháng, nhưng do điều kiện y tế không bảo đảm nên em cảm nhận được tình trạng sức khỏe của mình không ổn, việc đầu tiên em cần phải làm sau khi được trở về với gia đình là phải đi bệnh viện khám để kiểm tra sức khỏe”.

Còn T.L.H là bạn trai của V.T.G cho biết: “Những kẻ làm quản lý của công ty, nơi em làm luôn ép buộc người lao động phải thực hiện mưu đồ lừa đảo theo chỉ tiêu chúng đặt ra. Suốt thời gian làm việc bên đó, em không đạt được chỉ tiêu lừa đảo do chúng đặt ra nên thường xuyên bị đánh đập”… Những vết thương đã thành sẹo thâm mờ còn hằn trên lưng của T.L.H.

Các tổ chức hoạt động buôn, bán người và lừa đảo luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu hiệu quả làm việc của người lao động không được như chúng mong muốn, chúng sẵn sàng bán cho các công ty khác. Trong tay chúng, người lao động như một “món hàng” tự do mua bán, trao đổi như mua bán nô lệ.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư làm việc với các công dân từ Campuchia trở về.

Muốn giải thoát phải chuộc hàng chục ngàn USD

Anh V.H.A, thường trú tỉnh Đồng Nai kể lại: “Em bị lừa bán vào công ty lừa đảo từ tháng 3/2025. Khi vào công ty, đầu tiên họ cho học mấy App gọi điện để lừa đảo về tình cảm, vi phạm pháp luật liên quan đến vụ án, tai nạn giao thông… họ có rất nhiều App. Thấy việc đi lừa đảo nên em cố tình không làm, không ít lần em bị quản lý đánh đập, hành hạ.

Trong thời gian 7 tháng ở Campuchia, em bị mua đi bán lại qua 3 công ty. Công ty cuối cùng em làm giáp biên giới Thái Lan. Vì lo sợ sẽ bị bán đi nước thứ 2 nên em đã hỏi quản lý, muốn về Việt Nam phải trả bao nhiêu tiền chuộc? Họ yêu cầu em phải trả 15.000 USD. Với cái giá đó, em không còn hy vọng được trở về và chấp nhận cuộc sống qua ngày. Đến một ngày, mọi người đồng lòng cùng bỏ chạy trốn và thoát được ra ngoài”.

Trong 65 người trốn chạy và được các cơ quan chức năng của Campuchia hỗ trợ trở về đợt này thì T.M.L, thường trú tỉnh Lâm Đồng là người có số phận bi đát nhất.

Chậm rãi vén tà áo lên để lộ vết sẹo dài gần một gang tay bên mạng sườn phải, với nét mặt đượm buồn T.M.L kể về biến cố của cuộc đời mình trong hành trình đi tìm “Việc nhẹ lương cao”. Trong thời gian em sang bên đó làm việc đã bị những người này cưỡng ép cắt đi một quả thận. Vết sẹo này là dấu tích sau ca phẫu thuật cắt nội tạng ở địa ngục ấy.

Vết sẹo dài bên mạng sườn em T.M.L.

“Không đơn giản tự nhiên mà kiếm được nhiều tiền! Không có ai cho không ai cái gì hết! Đó là điều hiển nhiên. Càng không có cái “Việc nhẹ lương cao”. Bây giờ muốn giàu thì một là phải kinh doanh giỏi, hai là đi lừa đảo. Còn nếu mà mình làm công việc chân chính, lấy công làm lời thì không bao giờ có số tiền lớn được”. Đó là lời tâm sự của V.H.A, thường trú tỉnh Đồng Nai, V.H.A đã tự rút ra bài học cho cuộc đời mình, sau biến cố đi làm ở nơi địa ngục “Việc nhẹ lương cao” và may mắn trở về.