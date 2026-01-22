XSMT 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 22/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 22/1. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 22/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 22/1 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: XSMT sẽ đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng từ đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ quay số XSMT.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được quay từ đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi may mắn trúng số, bạn có thể lựa chọn nhận thưởng tại Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý vé số gần nơi sinh sống.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn, nhiều người trúng giải thường đến các đại lý xổ số được công ty ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi vé, xem như phí dịch vụ cho đại lý. Mức phí phổ biến hiện nay thường dao động khoảng 0,5%–1%, tùy từng khu vực và đại lý.

- Trong trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng giải sẽ được chi trả đầy đủ giá trị tiền thưởng sau khi đã khấu trừ thuế theo quy định (nếu có), đồng thời không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số được công nhận hợp lệ là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, trên vé thể hiện đầy đủ thông tin và trùng khớp với ngày mở thưởng. Dãy số dự thưởng phải trùng với một trong các giải đã được Công ty XSKT công bố chính thức.

- Ngoài ra, vé cần đảm bảo còn nguyên trạng về hình thức, đúng quy cách, không rách nát, không có dấu hiệu tẩy xóa hay chỉnh sửa. Người trúng thưởng cũng phải thực hiện việc lĩnh thưởng trong thời hạn quy định, tối đa 30 ngày kể từ ngày mở thưởng để đảm bảo quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.